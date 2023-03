La caserne principale des pompiers de la Minganie pourrait être à Havre-Saint-Pierre

En raison du manque de relève chez les pompiers dans la région, les services incendies des villages de la Minganie sont réduits depuis quelques années. À Longue-Pointe-de-Mingan, par exemple, les pompiers ne répondent plus aux appels liés à des accidents de la route à l'extérieur du territoire de sa municipalité.

Le segment de la route 138 de Rivière-Saint-Jean à Rivière-au-Bouleau n’est plus couvert par les pompiers de Longue-Pointe-de-Mingan, notamment pour les manoeuvres de désincarcération lorsqu'elles sont nécessaires après un accident. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Paul Barriault considère qu’une telle centralisation aiderait à prévenir une potentielle rupture des services incendie sur le territoire.

Il estime que la régionalisation des services pourrait coûter entre 10 et 15 millions de dollars puisque plusieurs municipalités de la Minganie n'ont ni les équipements ni le personnel de sécurité incendie.

Si ce projet voit le jour, Havre-Saint-Pierre deviendrait le point de service principal des pompiers de la région, explique Paul Barriault.

Chaque municipalité de la MRC devrait avoir un minimum de ressources pour un tel projet.

S’il y a une alerte, il faut que quelqu’un [provenant de la municipalité d’où vient l’alerte] puisse répondre parce que les distances sont énormes. Ensuite, des pompiers de Havre-Saint-Pierre pourraient arriver et faire la deuxième intervention , explique Paul Barriault.

Le maire de Havre-Saint-Pierre, Paul Barriault. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Réticence de certaines municipalités

La mairesse de Rivière-Saint-Jean, Josée Brunet, indique être entièrement d’accord avec cette régionalisation.

Mais le maire de Natashquan, Henri Wapistan, préférerait plutôt travailler avec la communauté autochtone de Nutashkuan.

Le service incendie de Havre-Saint-Pierre est à 150 km de Natashquan. Le service le plus proche est celui Nutashkuan, situé [à moins de 5 km]. J’aimerais ça avoir une entente avec la communauté de Nutashkuan , lance Henri Wapistan.

« S’il arrive de quoi à Natashquan, j’aime mieux prendre entente avec les pompiers les plus proches. » — Une citation de Henri Wapistan, maire de Natashquan

Henri Wapistan est le maire de Natashquan. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

La mairesse de Longue-Pointe-de-Mingan, Ginette Paquet, se dit ouverte au projet. Elle souhaite par contre en discuter davantage avec les autres municipalités de la Minganie pour poursuivre la réflexion.

Elle précise toutefois ne pas être d'accord avec l’idée si des coûts supplémentaires à ceux déjà déboursés par Longue-Pointe-de-Mingan devaient être ajoutés.

[Notre appui au projet] dépend du coût supplémentaire et du retour sur l’investissement. L’équipe municipale analyserait l’offre sur la table et des décisions pourraient être prises par la suite , indique Ginette Paquet.

La mairesse de Longue-Pointe-de-Mingan, Ginette Paquet. Photo : Gracieuseté de Ginette Paquet

Josée Brunet se désole que certaines municipalités de la Minganie soient réticentes au projet de régionalisation. Je trouve ça dommage qu'on n'arrive pas à s'asseoir ensemble et d’avoir une vision commune , lance-t-elle.

« Essayer de tirer la couverte de son côté, ce n’est jamais payant pour personne. La Minganie est une petite région avec de petites municipalités. » — Une citation de Josée Brunet, mairesse de Rivière-Saint-Jean

Josée Brunet est la mairesse de Magpie Rivière-Saint-Jean. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Selon le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, huit municipalités et un territoire font partie de la Minganie. Il s’agit d'Aguanish, de Baie-Johan-Beetz, de Havre-Saint-Pierre, de L’ÎIe-d’Anticosti, de Longue-Pointe-de-Mingan, de Natashquan, de Rivière-au-Tonnerre, de Rivière-Saint-Jean et du territoire non organisé du Lac-Jérôme.

Le préfet de la MRC de la Minganie, Luc Noël, a refusé lundi les demandes d’entrevue de Radio-Canada à ce sujet.

Paul Barriault espère que l’ensemble des municipalités de la Minganie appuyeront le projet.