À l’occasion de ces rendez-vous, des jeunes artistes du Québec, de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse comme Bourbon, De Flore, Peanut Butter Sunday ou encore Velours Velours, se partageront la scène du Lion d’Or, avec l’ambition de séduire le public et le jury grâce à leurs compositions originales.

Des anciennes participantes aux Francouvertes, comme Lou-Adriane Cassidy, Kanen et Ariane Roy, offriront également une courte prestation aux soirées des Francouvertes. Le tout sera diffusé en ligne.

Les musiciens et musiciennes ayant récolté le plus de points durant la ronde préliminaire se tailleront une place pour la demi-finale, puis pour la grande finale du concours prévu le 15 mai au Club Soda. L’artiste ou le groupe le plus populaire mettra la main sur une bourse de 15 000 $ de SiriusXM.

Lors des demi-finales, le public pourra également voter pour l’artiste de son choix afin d’élire le lauréat ou la lauréate du prix Andréanne-Sasseville, qui est accompagné d'une bourse de 5 000 $.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?