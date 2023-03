Le directeur général et entraîneur-chef des Saguenéens de Chicoutimi, Yanick Jean, s’est dit « très triste » lundi concernant l’annonce de la démission du commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Gilles Courteau. Selon M. Jean, le règne de M. Courteau aura été bénéfique pour la ligue à tous les niveaux.

C’était une journée triste pour la LHJMQ . De la manière que ça s’est passé, tout ce que ce bonhomme-là a fait pour l’évolution, la progression de notre ligue où est-ce que notre ligue a commencé dans les années 80 et où elle en est maintenant. Pour moi, c’est tout à fait exceptionnel et c’est avec une grande tristesse que j’ai appris ça , explique Yanick Jean.

Il ajoute qu’il a été surpris de l’annonce et il rappelle qu’à tous les niveaux de la ligue sa contribution a été bénéfique.

On est devenu une ligue très forte au niveau scolaire. Les bourses d’études qu’on donne. À tous les niveaux, notre ligue a progressé du côté administratif, du côté de la patinoire, notre produit et l’offre qu’on donne à nos joueurs. L'expansion, on a vu beaucoup d’expansion dans de bons marchés de hockey junior. Je pense que la ligue a fait des pas gigantesques lors de son règne , indique-t-il.

M. Jean n’a pas tenu à s’avancer sur un successeur potentiel à M. Courteau. Le commissaire adjoint, Martin Lavallée, assurera l'intérim jusqu'à la nomination du successeur. Selon plusieurs médias, Mario Cecchini, président par intérim des Alouettes de Montréal, aurait été choisi pour lui succéder à la tête de la ligue.

Démission dimanche

La démission de Gilles Courteau est survenue dans la foulée d'une décision rendue le 3 février dernier, par un juge de la Cour supérieure de l’Ontario, Paul Perell, dans le cadre d’une demande de recours collectif faite par d'anciens hockeyeurs junior.

Le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, a annoncé sa démission immédiate dimanche. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Il a été révélé que des initiations barbares ont eu cours dans les ligues junior au Canada. Le scandale n’a pas tardé à secouer la LHJMQ , alors qu’un plaignant et ancien joueur de la ligue québécoise, Stephen Quirk, faisait partie des plaignants pour dénoncer l’environnement toxique dans lequel les recrues évoluent.

Gilles Courteau s’est maintes fois défendu et a soutenu n'avoir pas été témoin ou avoir été informé des rites d'initiation contenus dans la décision du juge Perell. Il a toutefois faussement déclaré que le témoignage de Stephen Quirk n’avait aucune connotation sexuelle, avant de reconnaître qu'il avait erré parce qu'il n'avait pas lu son témoignage en entier.

Dimanche, il a annoncé sa démission immédiate après 37 ans en poste, quelques jours après avoir témoigné en commission parlementaire. Rappelons qu’initialement le président avait annoncé son départ pour le 31 mai 2024.

