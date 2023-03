Recours collectifs contre le tramway : « On tourne en rond », dit Bruno Marchand 

Ces gens-là sont en croisade , a lancé le maire de Québec lundi devant l'initiative annoncée par le groupe Québec mérite mieux. Après avoir perdu leur procès en janvier dernier, les opposants au projet de tramway ont décidé de sonder l'intérêt des citoyens pour éventuellement lancer des recours collectifs contre la Ville.

Ils s'adressent aux propriétaires dont les arbres seront coupés dans le cadre du projet, aux commerçants qui pourraient perdre de l'argent, aux expropriés et aux simples opposants. Aucun élément ne va rassasier ces gens-là , affirme le maire d'un air découragé. Il souligne que ni une élection, ni un référendum, ni un procès n'ont été suffisants pour calmer les esprits.

« Moi je décroche, parce que je pense qu'ils ont fait valoir l'ensemble de leurs droits et qu'ils ont eu un paquet d'opportunités pour le faire, on ramène encore les menaces » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Le maire de Québec n'est pas surpris de voir Québec mérite mieux reprendre la bataille. Il demeure cependant prudent, il faut d'abord que le recours soient autorisés. C'est quoi l'intérêt de ces gens-là? , poursuit-il. Il y a des gens qui sont accrochés comme des boulets à nos jambes qui pénalisent tous les citoyens.

Bruno Marchand insiste. Même si le projet n'est pas parfait, il demande aux gens de se rallier en raison des milliards de dollars qui seront dépensés dans la région au cours des prochaines années. On peut-tu passer à autre chose? plaide-t-il.

Le maire insiste, 42% des citoyens de Québec sont favorables au projet selon le dernier sondage mené par la Ville à l'automne dernier. Un autre sondage sur l'acceptabilité du projet devrait être effectué plus tard au printemps.

Arbres

Par ailleurs, le maire estime que la Ville de Québec ne peut pas en faire plus pour indemniser les 400 propriétaires dont les arbres devront être abattus sur les terrains aux abords du tracé. La Ville a annoncé il y a quelques jours qu'elle lançait la démarche pour conclure des ententes avec eux. Québec mérite mieux réclame 36 364 $ pour chaque arbre scié.

De nombreux arbres devront être coupés sur le Boulevard René-Lévesque. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Eric Careau

Le maire de Québec rappelle que tout le processus est à la charge de la Ville : la coupe, le remplacement et l'entretien à vie de l'arbre remplacé. Au final, beaucoup aura été fait. Demandez plus que ça, c'est être complètement en dehors de la carte , croit-il.

Facture finale

Par ailleurs, il y a peu de chances que la mise à jour de la facture totale du projet soit connue avant la fin mars, comme l'avait laissé entendre le maire avant les fêtes. Les négociations avec Alstom pour le contrat du matériel roulant reportent l'ensemble du calendrier qui avait été évoqué. Au plus tard début avril, on va vous donner les coûts du matériel roulant et après cela, on va enchaîner avec tout le reste , explique le maire.