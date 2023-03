Régionaliser l’immigration, un défi de taille

La régionalisation de l’immigration est un enjeu de plus en plus crucial pour les régions éloignées des grands centres comme l’Abitibi-Témiscamingue, notamment pour aider à combler la pénurie de main-d’œuvre.

Pas moins de 75 % des immigrants font encore le choix de demeurer à Montréal. Des intervenants ont profité de la visite à Rouyn-Noranda de la ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Christine Fréchette, pour lui demander d’en faire davantage afin d'attirer des immigrants dans notre région.

La pénurie de main-d’œuvre en Abitibi-Témiscamingue n’est plus à démontrer. Des commerces sont forcés de fermer, d’autres revoient leurs heures d’ouverture, notamment.

Selon les estimations d'Emploi Québec, environ un poste vacant sur cinq au Québec devra être pourvu par un nouvel immigrant pour combler les besoins de main-d'œuvre dans la province au cours des prochaines années, mais certaines régions, comme l’Abitibi-Témiscamingue, en attirent très peu, ce qui accentue la pénurie de main-d’oeuvre.

« Présentement on parle de 0,3 % des immigrants qui viennent ici. On aimerait atteindre une cible de 1 % d’immigration du Québec. » — Une citation de Marc Bibeau, président du Centre local de développement de Rouyn-Noranda

Le président du CLD de Rouyn-Noranda, Marc Bibeau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix B. Desfossés

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante estime que si la région n’arrive pas à attirer sa part d’immigrants, le déficit prévisible d’ici 2025 en Abitibi-Témiscamingue sera de 2705 employés.

Ce qu’on comprend, c’est qu’il va y avoir potentiellement une aggravation de la pénurie de main-d’oeuvre dans les régions du Québec, considérant le déficit actuel en terme d’accueil d’immigrants , indique Francis Bérubé, directeur des affaires provinciales de l'organisme pour le Québec

C’est pour cette raison que le gouvernement caquiste souhaite régionaliser l’immigration. C’est d’ailleurs le message qu’est venue livrer la ministre Fréchette, lundi à Rouyn-Noranda. Elle a rencontré des acteurs des secteurs politique, économique et communautaire oeuvrant dans le domaine de l’immigration.

Appuyer une initiative régionale?

Le Centre régional d’accompagnement de la main-d’œuvre immigrante, piloté par le Centre local de développement (CLD) de Rouyn-Noranda, a profité du passage de la ministre pour lui parler de sa récente initiative visant à accueillir 500 travailleurs étrangers en Abitibi-Témiscamingue sur un horizon de cinq ans. L’organisme espère obtenir une aide de 652 000 $ pour y arriver.

Nous, on a la capacité de vendre notre territoire, on se connaît, on connaît notre territoire, nos gens, nos enjeux , souligne Marc Bibeau, qui précise que la ministre n’a pour le moment pas répondu à leur demande.

On a pas de réponse aujourd’hui, malheureusement. On aurait aimé ça , admet-il.

On a senti une belle écoute, une bonne compréhension de nos enjeux. Actuellement, le MIFI (ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration) a un plan de régionalisation avec lequel il déployait les services. Donc, avoir un nouvel acteur qui s’inscrit dans l’écosystème doit faire en sorte que le ministère doit revoir un peu son processus, mais on est certains qu’on est complémentaires à ses services , ajoute la directrice généra du CLD de Rouyn-Noranda, Marie-Eve Migneault.

Marie-Ève Migneault, directrige générale du Centre local de développement de Rouyn-Noranda. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Piel Côté

C’est un collaborateur actif en lien avec l’immigration. On reconnaît leurs efforts, ils nous ont déposés ce matin (lundi) une proposition. On va analyser ça, regarder le potentiel de cette idée et voir si ça peut s’arrimer à l’action du ministère. Mais nous, on veut travailler avec l’ensemble des acteurs qui sont actifs, qui ont une expertise à mettre de l’avant , a pour sa part mentionné la ministre Fréchette

Se fixer des objectifs

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante estime que le gouvernement devrait se fixer des objectifs précis pour déterminer si sa stratégie de régionalisation de l’immigration fonctionne.

Quels sont les objectifs? De quelle façon on mesure la réussite d’une politique de régionalisation de l’immigration? En ayant des cibles, on pourra voir le succès éventuel d’une politique de régionalisation de l’immigration , fait remarquer Francis Bérubé.

Une idée à laquelle la ministre Fréchette ne ferme pas la porte.

La ministre de l'Immigration du Québec, Christine Fréchette. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

On évoquait aujourd’hui 500 immigrants par année, alors on va voir ça de notre côté si c’est dans le domaine du possible. Mais je vois qu’il y a déjà beaucoup de proactivité dans le milieu, donc je suis en confiance qu’on va pouvoir avancer , ajoute-t-elle.

Selon la FCEI, en janvier 2021, 59 % des propriétaires de PME ciblaient la régionalisation de l’immigration comme étant une priorité pour assurer le développement économique des régions. En octobre 2022, la proportion avait augmenté à 80 %.

Un grand défi

Le gouvernement caquiste souhaite aussi s’attaquer à la lourdeur administrative dans les dossiers d’immigration.

Souvent, il y a trop de va-et-vient, il y a trop de doublons entre ce que fait Québec et ce que fait le gouvernement fédéral parce que c’est une compétence qui est partagée. C’est donc quelque chose pour lequel on est déjà à l'œuvre. On veut davantage être en phase avec les besoins des milieux. Pour nous, c’est important que la sélection des immigrants se fasse en considérant ce qui est requis par le marché du travail , signale la ministre Fréchette.

L’Abitibi-Témiscamingue fait aussi face à des freins importants en ce moment si elle souhaite accueillir de nouveaux arrivants, soit le manque de logements et le manque de places en CPE. Deux enjeux auxquels les différents intervenants présents ce lundi souhaitent aussi s’attaquer le plus rapidement possible.