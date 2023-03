Le manque de personnel au coeur des plaintes envoyées à l’ombudsman des patients

L’ombudsman des patients, Craig Thompson, reconnaît que le retour à la normale pour 2021-2022 n’a pas été au rendez-vous.

Les effets de la pandémie se font encore sentir dans l’ensemble du système de santé et continuent de se refléter dans les plaintes que nous recevons.

Craig Thompson est l'ombudsman des patients de l'Ontario (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada

Ce sont ainsi 3306 plaintes que le bureau de l’ombudsman a reçues, avec une hausse du nombre de plaintes adressées directement par téléphone au centre d’appels de l'ombudsman.

La première constatation que ces plaintes soulèvent est l’existence d’un système à bout de souffle .

Plus de la majorité, des plaintes, soit 61 %, concernaient des expériences vécues par les patients et les aidants dans les hôpitaux publics.

Manque de personnel et des enjeux avec les sorties d’hôpital

L’ombudsman des patients souligne plusieurs problèmes lors des sorties d’hôpital.

Les pénuries de ressources humaines, les épidémies et la hausse de la demande de soins ont accentué les pressions exercées sur les hôpitaux pour qu’ils libèrent les patients le plus rapidement possible , indique le rapport.

En effet, 11 % des plaintes concernent les congés et les transitions de soins. Également, 19 % des plaintes sur les soins à domicile et en milieu communautaire concernent les placements en foyer de soins de longue durée.

L’ombudsman recommande entre autres de mobiliser davantage les patients et les aidants dès le début des discussions sur la planification des congés.

Difficultés avec les services de sécurité

L’ombudsman des patients pointe plusieurs interventions du personnel de sécurité des hôpitaux problématiques vis-à-vis des patients et des aidants.

Plusieurs plaignants ont déclaré avoir été immobilisés de manière dangereuse et contraire aux protocoles de sécurité de référence , indique le rapport.

Il y est évoqué des cas de genou d’un agent de sécurité placé sur le cou ou le dos, lesquels peuvent causer des blessures graves ou la mort .

Des tensions concernant les exigences vaccinales sont aussi évoquées, surtout autour des visites. Le rapport souligne toutefois que le relâchement des mesures sanitaires a aussi permis une amélioration de la situation.

L’ombudsman remarque que les représentants des relations avec les patients s’en remettent souvent à la sécurité de l'hôpital et ne participe pas activement à l’examen des plaintes .

Globalement, le rapport insiste sur le manque de communication avec les patients et les aidants. Ce manque crée d’importantes frustrations et incompréhensions.

« Nous nous inquiétons particulièrement du nombre de patients qui ont dit hésiter à retourner à l’hôpital, même pour des soins d’urgence, étant donné leur expérience. » — Une citation de Rapport de l'ombudsman des patients

Si le document fournit de nombreuses recommandations, l’ombudsman n’est toutefois pas des plus optimistes.