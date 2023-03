Une régularisation massive de sans-papiers d’ici l’été?

Selon nos informations, ce programme, d'une ampleur historique sans précédent, pourrait même être dévoilé d’ici l’été, selon l'échéancier communiqué à plusieurs de ces organismes par des représentants d’Immigration Canada.

On nous a dit que le gouvernement veut avancer vite. C’est vraiment dans les cartons. On nous parle du printemps ou de l’été , confie le responsable d’un des organismes qui ont pris part à ces discussions, qui préfère taire son identité. On nous a demandé de ne pas en parler publiquement , explique-t-il.

« On sent que le fédéral veut aller vite pour régulariser les sans-papiers. » — Une citation de Le responsable d’un organisme d'aide aux migrants

D’autres personnes nous ont confirmé les mêmes informations.

Il y a une volonté [du gouvernement] de faire cette annonce, mais on n’a pas encore d’informations sur le contenu du programme et cela reste une source d’incertitude , indique Cheolki Yoon, chercheur et membre du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI).

Des milliers de migrants travaillent actuellement au noir au Canada, parfois sans équipement de protection. Photo : Radio-Canada / Mathieu Blanchette

Contacté par Radio-Canada, Immigration Canada confirme étudier la création de voies de migration régulières pour les migrants sans statut afin d’aider des employeurs canadiens à combler les importantes pénuries de main-d’œuvre .

Cependant, aucune date de lancement n’est publiquement annoncée. Les travaux sont en cours , mentionne brièvement un porte-parole.

Lors des derniers mois, de nombreuses consultations ont été organisées entre Immigration Canada, des experts universitaires, des organismes et des représentants du milieu des affaires afin de discuter de ces questions. Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a d’ailleurs lui-même parlé à des travailleurs sans papiers à la fin de l’année dernière.

« Le ministre Fraser a récemment rencontré une centaine de leaders représentant les travailleurs sans papiers de partout au pays afin de les entendre directement. » — Une citation de Rémi Larivière, porte-parole d’Immigration Canada

En coulisses, son équipe ne cache pas avoir beaucoup d’ambition et assure avoir des discussions constructives avec les différentes provinces, qu’Ottawa espère convaincre rapidement.

Selon nos informations, une proposition a même récemment été transmise au gouvernement du Québec et des échanges ont eu lieu entre des fonctionnaires des deux ministères de l’Immigration.

On est ouverts à examiner leur proposition , répond sobrement le cabinet de la ministre québécoise de l’Immigration, Christine Fréchette.

Québec solidaire a déjà fait part de son appui  (Nouvelle fenêtre) à un tel programme, tout comme le NPD au niveau fédéral.

De nombreuses manifestations ont été organisées pour réclamer la régularisation des travailleurs sans papiers. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Droits de la personne

Même si les contours de cette mesure n’ont pas encore été annoncés, cette régularisation fédérale viserait les personnes qui n'ont plus aucun statut légal au Canada.

Ce sont des gens qui sont arrivés au Canada comme visiteurs, des demandeurs d’asile [dont la demande a été refusée] ainsi que beaucoup de travailleurs temporaires qui sont tombés dans un statut irrégulier , estime Eugénie Depatie-Pelletier, directrice de l’Association pour les droits des travailleurs de maison et de ferme (DTMF).

À cause d’un employeur négligent , d’un consultant en immigration incompétent ou d’un accident de travail à un mauvais moment , ils sont facilement tombés dans les craques , détaille-t-elle.

« Tant mieux s’il y a des personnes pragmatiques et réalistes en politique, qui comprennent qu’on parle de centaines de milliers de personnes qui sont déjà ici, qui travaillent déjà ici, qui sont intégrées ici. » — Une citation de Eugénie Depatie-Pelletier, directrice de DTMF

C’est un problème de droits de la personne et ça urge depuis longtemps , ajoute Marisa Berry Méndez, responsable de campagne pour Amnistie internationale.

En travaillant au noir, poursuit-elle, ces personnes n’ont pas accès à des soins de santé et les violations sur leurs lieux de travail sont très nombreuses .

Avec l'accord de Québec, le gouvernement Trudeau a lancé en 2020 un programme de régularisation à l'intention des demandeurs d'asile qui ont travaillé au plus fort de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

D’autres programmes dans le passé

L’ampleur de ce programme de régularisation, s'il se confirme, serait du jamais-vu au Canada. À plus petite échelle, diverses mesures en ce sens ont cependant déjà été prises par le passé, que ce soit sous le règne de Pierre Elliott Trudeau ou de Brian Mulroney.

Des régularisations ciblées ont aussi été mises en œuvre. Par exemple, en 2002, les Algériens qui vivaient au Québec ont pu obtenir une résidence permanente en raison de la guerre civile dans leur pays d’origine.

Durant la dernière décennie, les personnes originaires d'Haïti et du Zimbabwe ont pu régulariser leur statut pour des motifs d’ordre humanitaire.

Fin 2020, le gouvernement de Justin Trudeau a également lancé un projet spécial à l'intention des demandeurs d’asile qui avaient travaillé dans le secteur de la santé au plus fort de la pandémie. Plusieurs milliers de personnes ont pu en bénéficier.