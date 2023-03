Un GPS dans une peluche pour traquer son ex-conjointe

Un entrepreneur de Lévis qui a utilisé des GPS pour suivre les déplacements de son ex-conjointe ne peut bénéficier d'une absolution et se voit imposer une peine dans la collectivité.

Vincent Poulin espérait s'en tirer sans casier judiciaire après avoir harcelé la victime, à l'été 2021.

À la mi-juillet, la femme originaire de la Colombie quitte le domicile familial à la suite d'une dispute.

La victime trouve refuge dans une maison d'hébergement pour femmes immigrantes, sans se douter que Poulin a caché un GPS dans un toutou et sur la voiture de la victime.

Vincent Poulin à la sortie de la salle d'audience, après avoir reçu sa peine qu'il pourra purger dans la collectivité. Photo : Radio-Canada / Yannick Bergeron

Vincent Poulin va se présenter sur place. Son ex-conjointe sera par la suite hébergée dans une autre ressource que Vincent Poulin n'aura pas de difficulté à trouver.

GPS découvert

Il va s'y rendre pour remplacer les piles du GPS qui ont une autonomie de dix jours. L'ex-conjointe va porter plainte à la police qui va fouiller le véhicule de la dame.

C'est ainsi que le GPS sera retrouvé accroché à la roue de secours. Arrêté, Vincent Poulin passera aux aveux, sans dévoiler qu'un autre GPS se trouvait dans une peluche.

Ce second dispositif a été découvert une dizaine de mois plus tard, alors qu'il n'était plus fonctionnel puisque les piles étaient épuisées.

Entrave à la justice

En liberté pendant le processus judiciaire, l'homme de 41 ans ne devait plus entrer en contact avec son ex-conjointe.

Il n'a pas respecté cette condition en communiquant avec elle pour lui demander de retirer sa plainte.

L'ex-conjointe a enregistré l'appel, démontrant que le Lévisien avait au surplus commis une tentative d'entrave à la justice.

Absolution rejetée

Vincent Poulin, qui exploite un commerce de ventes, a reconnu sa culpabilité avant de demander une absolution.

Son avocat, Me Pierre Côté, a fait valoir que son client n'avait jusque là aucun antécédent judiciaire et qu'un casier nuirait à son travail.

Me Pierre Côté a demandé, en vain, une absolution pour son client Photo : Radio-Canada

De son côté, le DPCP, représenté par Me Laura Plamondon-Dufour, proposait huit mois d'emprisonnement ferme.

La juge Réna Émond a écarté l'absolution demandée, pour imposer 12 mois de détention, dans la collectivité.

Il s'agit de gestes graves commis dans un contexte de violence conjugale , a-t-elle exposé.

Me Laura Dufour-Plamondon, procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) Photo : Radio-Canada / Yannick Bergeron

Dans un tel contexte, une absolution allait à l'encontre de l'intérêt public, visant à dénoncer les crimes commis envers un ex-partenaire, a fait valoir la juge Émond.

En imposant une peine dans la collectivité, elle permet quand même à Poulin de conserver son commerce.

Lors des six premiers mois de sa peine, il devra être chez lui 24 heures sur 24, sauf pour travailler.

Pour les six derniers mois de sa détention à domicile, il sera soumis à un couvre-feu.

Vincent Poulin devra également respecter une probation de trois ans, durant laquelle il ne pourra communiquer avec la victime, ou s'en approcher.