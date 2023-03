Dépenses municipales en culture : la Gaspésie se démarque

Selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), les dépenses municipales en culture ont connu une baisse de 6 % à l’échelle de la province en 2020. L’organisme Culture Gaspésie soutient que ces données sont toutefois peu représentatives de la réalité de la région et que le portrait est beaucoup plus reluisant sur la péninsule.

Selon l' ISQ , les dépenses en culture des administrations municipales de la Gaspésie étaient de 50,70 $ par habitant en 2018. Elles auraient chuté à 43,87 $ par habitant en 2020.

Selon une enquête maison réalisée par Culture Gaspésie à l'automne 2022, on enregistrerait plutôt une hausse des dépenses municipales en culture en Gaspésie.

Ces données [de l’ ISQ ] doivent être interprétées avec beaucoup de prudence. Il s’agit d’une enquête par recensement et la population visée est constituée des municipalités du Québec qui comptent plus de 5000 habitants , souligne la directrice générale de Culture Gaspésie, Céline Breton.

Or, 39 des 42 municipalités et villes du territoire gaspésien comptent moins de 5000 résidents. On peut se questionner sur la représentativité des chiffres de l’ ISQ sur le terrain , affirme-t-elle.

Céline Breton, directrice générale à Culture Gaspésie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Céline Breton ajoute que les données de 2020 ont été enregistrées pendant la pandémie, durant laquelle le secteur culturel était paralysé. Cette année est à son avis à oublier pour les statistiques. La pandémie a eu un rôle à jouer dans les baisses de dépenses en culture, c’est une autre raison d'interpréter les chiffres de l’ ISQ avec prudence , conclut-elle.

Résultats de l’enquête maison de Culture Gaspésie effectuée à l’automne 2022 auprès de 11 administrations municipales gaspésiennes. Résultats de l’enquête maison de Culture Gaspésie effectuée à l’automne 2022 auprès de 11 administrations municipales gaspésiennes. 5000 habitants et moins 5000 à 9000 habitants 10 000 habitants et plus 55 $ par habitant 85$ par habitant 139 $ par habitant

C’est payant d’investir en culture. On a des retombées bénéfiques en termes économiques, en matière d'attractivité du territoire, en offre culturelle et en santé mentale de la population , affirme Céline Breton. Selon elle, le plus important à retenir est qu’on peut toujours faire mieux en matière d’investissements en culture.