Il y a 15 ans était inauguré l’Hôtel-Musée des Premières Nations à Wendake dans la région de Québec. Le complexe abrite un hôtel quatre étoiles, le restaurant La Traite et le Musée huron-wendat. Nos archives reviennent sur les balbutiements de cette aventure qui profite autant aux membres des Premières Nations qu’à ceux qui souhaitent en apprendre plus sur leur culture.

Le 7 mars 2008 au National, le journaliste Hugo Lavoie présente un reportage sur l’ouverture du nouvel Hôtel-Musée des Premières Nations à Wendake. Le projet d’envergure a été coordonné par la Nation huronne-wendat.

Le journaliste Hugo Lavoie présente un reportage sur l’ouverture du nouvel Hôtel-Musée des Premières Nations à Wendake. Un projet coordonné par la Nation huronne-wendat. Le bulletin de nouvelles est animé par Brigitte Bougie.

Devant les dignitaires et invités, un jeune wendat, vêtu d’un costume cérémoniel, exécute une danse. Le célèbre chef de la nation huronne-wendat Max Gros Louis est également présent pour cette cérémonie d’ouverture.

Comme l’explique le journaliste, il aura fallu beaucoup de persévérance à la communauté huronne-wendat pour mener à bien ce projet d’hôtel-musée.

La conception architecturale de la portion hôtel rappelle la maison longue. Cette forme d’habitation associée aux peuples iroquoiens dont fait partie la nation huronne-wendat.

Les 55 chambres sont décorées d’objets chers aux Premières Nations. Plusieurs d’entre elles offrent une vue sur la rivière Akiawenrahk ou rivière Saint-Charles.

L’espace musée évoque quant à lui la forme d’un tipi.

Le 29 mars 2008, à l’occasion des festivités qui entourent le 400e anniversaire de la ville de Québec, Radio-Canada présente l’émission 400 fois Québec.

La chroniqueuse Catherine-Ève Gadoury rencontre Louis-Karl Picard-Sioui, coordonnateur du comité scientifique du musée huron-wendat dans le cadre des festivités du 400e anniversaire de Québec.

La chroniqueuse Catherine-Ève Gadoury rencontre Louis-Karl Picard-Sioui, coordonnateur du comité scientifique du Musée huron-wendat.

Il raconte que Wendake est l’une des communautés les plus anciennes au Canada. Elle détient une riche histoire culturelle. Une histoire que la communauté souhaite partager avec les visiteurs du musée.

En entrant dans l’enceinte du lieu on remarque d’abord, les œuvres très colorées au plafond représentant des personnages issus de la cosmogonie et de la mythologie huronne-wendat. On entre ensuite dans une salle tamisée à l’allure très moderne où les sons rappellent les bruits de la nature.

« Depuis le début, le but du projet c’est d’être capable d’incarner la culture de la façon la plus authentique possible. (…) Les Wendats ont toujours été un peuple très créatif. » — Une citation de Louis-Karl Picard Sioui

Plusieurs des objets datent du 16e siècle, avant le contact avec les blancs, mais des objets contemporains sont également présentés. Comme la première guitare de Gilles Sioui, un bluesman important de la communauté wendate.

Au cours du reportage, la chroniqueuse remarque que le coordonnateur du musée n’utilise pas le mot huron. Il explique que ce sont les Français qui ont donné le nom huron au peuple wendat.

Les Wendats sont à l’origine une confédération de cinq nations. Quand les Français arrivent, ils nomment les Wendats les Hurons en raison de leur coupe de cheveux qui est une hure, comme sur le dos du sanglier. C’est un mot péjoratif donc l’étymologie ancienne signifie grossier personnage.

Le conseil de bande détient 60 % des parts de l’hôtel et embauche du personnel des Premières Nations.

Le 30 septembre 2011 à l’émission C’est ça la vie, Annie-Claire Fournier rencontre des employés autochtones de l’Hôtel-Musée des Premières Nations situé à Wendake.

Reportage d’Annie-Claire Fournier qui rencontre les employés autochtones de l’Hôtel-Musée des Premières Nations situé à Wendake.

Jocelyn Hervieux est alors préposé à la clientèle à l’Hôtel des Premières Nations. Innu, originaire de Pessamit, il a suivi son cours d’hôtellerie à Matane.

Ce qu’il apprécie c’est entre autres de partager sa culture avec les visiteurs et d’avoir le loisir de parler sa langue maternelle avec certains de ses collègues.

« L’hôtel favorise l’emploi des Premières Nations. On a des Innus, des Algonquiens, des Attikameks et des Wendats. » — Une citation de Danisse Neashit, coordonnatrice ventes et marketing

Depuis 2022, Marc de Passorio est le chef cuisinier du restaurant La Traite. D’origine française, le chef étoilé deux fois au guide Michelin conçoit son menu à partir de ses rencontres avec les membres des Premières Nations. Les produits de la chasse, de la cueillette et de la pêche y sont à l’honneur.

En 2022, l’Hôtel-Musée des Premières Nations a annoncé un investissement de 6,5 M$ qui servira à agrandir et rajeunir les lieux. 24 nouvelles chambres, une verrière de trois étages et l’aménagement d’un lounge sont au programme.