Près de 20 décès sur les pistes de motoneige depuis le début de la saison

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec ( FCMQ ) n'a pas encore analysé les causes des décès sur les sentiers cette année, mais elle affirme que les circonstances varient d'un cas à l'autre. L'alcool, c’est beaucoup mieux que c’était, mais il y a encore des gens qui choisissent de boire et conduire , indique Michel Garneau, directeur des relations externes à la FCMQ .

« On a des conditions de plus en plus glacées dans les sentiers, d’où vient le rappel aux gens d’adapter leur conduite selon les conditions. »