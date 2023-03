Participer aux Jeux du Québec c’est bien, le faire en étant écoresponsable c'est mieux

L’approvisionnement responsable, la gestion des matières résiduelles, le transport durable, la gestion de l’eau et la sensibilisation des participants sont les cinq angles d'attaque du plan du comité organisateur de l'événement.

Une liste de cinquante actions en découle, dont une majorité touche l’eau, la gestion de l’eau et la nourriture , d'après la coordonnatrice aux services alimentaires et responsable du volet développement durable pour la finale des Jeux du Québec, Laurie Dubé.

« On s’est donné des objectifs clairs et précis de ce qu’on voulait faire pour nos Jeux. Et ce qui est important dans la vision de ce plan d’action, c’est de ne pas le prendre comme une contrainte, mais comme un levier en fait. » — Une citation de Laurie Dubé, coordonnatrice aux services alimentaires et responsable du volet développement durable pour la Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup

Laurie Dubé est la coordonnatrice aux services alimentaires pour la 56e Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

L’initiative est d’ailleurs bien accueillie par les personnes qui participent aux Jeux, qui souhaitent produire moins de déchets. On recycle, on réutilise, donc c’est bon. On ne jette pas tout dans la poubelle, il n’y a pas de gaspillage , lance l’une d’entre elles.

Pour participant, le triage des aliments est une façon d'aider la planète. Je trouve ça important de tout trier, parce qu’en ce moment, notre planète… On pollue beaucoup.

Plutôt que de fournir des bouteilles d’eau aux athlètes, Laurie Dubé fait valoir que ce sont plutôt des cuitochette qui ont été offerts aux jeunes. Un couteau-fourchette-cuillère tout-en-un, [qui] nous a [permis] de couper grandement sur les achats de vaisselles jetables.

Le compostage des aliments fait partie du tri des matières résiduelles. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Un concours visant à récompenser la délégation la plus verte est aussi proposé aux athlètes et aux équipes qui les accompagnent afin de soutenir les efforts faits en ce sens.

La réduction du gaspillage alimentaire par la collaboration locale

D’après Laurie Dubé, la nourriture préparée et non consommée par les athlètes sera redistribuée dans les frigos partagés qui sont déjà dans la ville. Pour ce qui est des aliments secs qui seront de reste après l’événement, le Carrefour d'initiatives populaires de Rivière-du-Loup se chargera de faire la distribution.

La récupération alimentaire vise à éviter le gaspillage en redistribuant les surplus alimentaires.

Le comité organisateur des Jeux du Québec a d’ailleurs choisi d'assurer sa propre production alimentaire au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l'Avenir de Rivière-du-Loup. Au total, 6000 repas sont servis aux athlètes, chaque jour des compétitions.

Les frigos sont accessibles à l'extérieur, protégés des intempéries. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

D’abord surprise que toute la gang se lance dans la fabrication de toute cette bouffe-là , la directrice générale du Carrefour d'initiatives populaires de Rivière-du-Loup, Karine Jean, se dit reconnaissante de bénéficier de cette offre.

« On sait qu’avec le nombre de portions cuisinées, et aussi avec la qualité qui a été envisagée pour ce repas – c’est très santé, des ingrédients de choix, des menus bien composés – donc pour un organisme qui favorise la saine alimentation comme nous, c’est certain que c’est très apprécié. » — Une citation de Karine Jean, Carrefour d’initiative populaire de Rivière-du-Loup

Mme Jean souligne qu'elle ne connaît pas encore la quantité de dons en nourriture que l’organisme recevra. Mais à l’heure où les comptoirs alimentaires voient le nombre de demandes d’aides augmenter sans cesse, peu importe le volume qu'ils recevront, les organisateurs prendront cette nourriture avec soulagement.

Une orientation centrale

Même si de prendre ce genre d’actions, ça a un coût en temps, un coût en argent , Laurie Dubé estime que l’objectif est d’en faire le plus possible avec les moyens disponibles. Par ailleurs, la coordonnatrice précise qu’aucune dépense importante n’a été associée au fait de mettre en place les mesures écoresponsables. Au contraire.

Il n’y a pas de pas de grosses dépenses associées au développement durable, affirme Mme Dubé, parce qu’au contraire en fait, prendre la décision par exemple d’utiliser de la vaisselle réutilisable dans la cafétéria, c’est des coûts astronomiques en vaisselle jetable que je n’ai pas eu à mettre dans mon budget d’alimentation , souligne-t-elle.

Les athlètes invités à remplir leur propre bouteille d'eau réutilisable. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

D’autres mesures, comme la récupération d’équipements médicaux et la valorisation du travail d’artistes locaux, font aussi partie de la stratégie écoresponsable du comité organisateur.

La Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup prendra fin le 11 mars prochain.

Avec les informations de Patrick Bergeron