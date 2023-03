Nouvelles affectations des infirmières : la région est-elle un laboratoire?

Les infirmières de la Mauricie et du Centre-du-Québec sont-elles en train de tester de nouvelles conditions de travail que souhaiterait mettre en place le gouvernement du Québec? Les propos tenus par la présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, dimanche à l’émission Tout le monde en parle, alimentent cette réflexion au sein du Syndicat des infirmières en soins de la Mauricie—Centre-du-Québec.

La présidente du syndicat, Patricia Maillot, commence à croire que le CIUSSS MCQ prend la température de l’eau avec les infirmières de la région. Je n’ai rien d’officiel sur papier, mais ça ressemble beaucoup à ce que Madame LeBel veut faire au courant de sa négociation. Ici en Mauricie et au Centre-du-Québec présentement on parle fusion pour venir combler des quarts défavorables, pour venir combler toutes les fins de semaine. C’est un peu le discours qu’elle a tenu alors vous comprendrez que pour moi, il ne semble pas avoir de hasard.

Dimanche soir, la présidente du Conseil du Trésor a évoqué ces quarts de travail qui sont plus difficiles à combler. On comprendra que le vendredi, de soir, de nuit, de fin de semaine, les jours fériés c’est pas sexy. Ça ne se bouscule pas aux portes , a déploré Sonia LeBel.

L’idée c’est de dire : "est ce qu’on peut avoir de la prévisibilité?" Vous m’offrez des quarts qui sont difficiles à combler même si vous êtes à temps plein depuis longtemps. En échange, je vous donne peut-être plus de vacances, on vous donne peut-être une paye plus élevée , propose Sonia LeBel.

La présidente du Syndicat des infirmières en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec ignore pourquoi ces nouvelles mesures ne sont proposées qu’en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Graduellement, au cours des prochains mois, les infirmières de tous les secteurs devront travailler une fin de semaine sur trois dans les hôpitaux ou Centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) du territoire au moins une fin de semaine sur trois.

Patricia Maillot effectue une tournée régionale pour prendre le pouls des membres. D’autres moyens de pression sont envisagés dont une manifestation le 19 mars prochain à Trois-Rivières.

Avec les informations de Julie Grenon