Winnipeg propose des noms autochtones pour remplacer les odonymes de l’évêque Grandin

La Ville de Winnipeg recommande que le boulevard Bishop Grandin, le sentier Bishop Grandin et la rue Grandin soient renommés avec des noms autochtones. Les nouveaux noms se trouvent dans un rapport qui sera étudié par le comité exécutif lundi prochain.

La Division des relations avec les Autochtones (DRA) recommande de remplacer boulevard Bishop Grandin par Abinojii Mikanah , de remplacer le sentier Bishop Grandin par Awasisak Mēskanow et de remplacer rue Grandin par Taapweewin Way (Tap-wé-wine).

L’évêque Vital-Justin Grandin a eu un rôle dans l’implantation des pensionnats pour Autochtones. Il a fait pression sur le gouvernement fédéral pour financer leur construction au 19e siècle.

Le comité exécutif avait demandé à la DRA d’organiser des consultations avec les Autochtones pour soumettre une proposition visant à faire renommer le boulevard Bishop Grandin et la rue Grandin pour leur donner des noms qui honorent l’expérience, la culture et l’histoire des Autochtones , note un communiqué de la Ville, publié lundi.

Les nouveaux noms ont été sélectionnés par un cercle du savoir autochtone composé d’aînés, de survivants des pensionnats, de gardiens du savoir et de jeunes.

Dans son rapport final, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a conclu que Mgr Grandin a « mené la campagne pour les écoles résidentielles ». Photo : Radio-Canada

L’aîné Frank Beaulieu, du Bear Clan de la Treaty One Nation, a expliqué le sens du nouveau nom pour une artère majeure de la ville.

C’était au moment où les 215 enfants avaient été découverts. Lorsque nous étions assis ensemble en tant que gardiens et gardiennes du savoir à l’atelier, et qu’on a demandé mon esprit, j’ai pensé, avec clarté, que la route s’appellerait Abinojii Mikanah (la route des enfants) , relate-t-il, dans le communiqué de la Ville.

L’aînée, survivante de deux pensionnats et membre de la Nation crie Pimicikamak, Betty Ross, a souligné l’importance spirituelle de ces noms.

J’ai offert du tabac sacré et des prières au créateur dans ma langue maternelle, le cri, pour qu’il nous guide et nous oriente relativement aux propositions en matière de changement de nom. On a bouclé la boucle avec les nouveaux noms autochtones proposés , explique-t-elle.

Le communiqué note que ces recommandations ne font pas partie du processus baptisé Redécouvrir Winnipeg , qui a été adopté en janvier 2020. Cette politique vise à ce que la Ville apporte des perspectives autochtones aux marqueurs historiques et aux noms de lieux. Elle ne touche pas les noms de rues.