Poilievre juge inapproprié d’élargir l’aide médicale à mourir aux maladies mentales

Les Canadiens souffrent psychologiquement , a souligné M. Poilievre, après avoir énuméré certaines crises sociétales qu’il impute au premier ministre Justin Trudeau : surdoses d’opioïdes, inaccessibilité à la propriété immobilière, inflation.

Aux yeux du chef conservateur, le gouvernement devrait agir à la base des problèmes avant de penser à élargir l’ AMM aux personnes souffrant de maladie mentale : On devrait renverser les causes de cette désespérance au lieu de dire aux gens qu’ils devraient terminer leur vie.

La loi sur l'aide médicale à mourir est en vigueur depuis mars 2021, mais elle comprend une clause de temporisation de deux ans sur les dispositions visant à étendre l'admissibilité aux patients souffrant uniquement d'une maladie mentale. Cette clause vient à échéance le 17 mars 2023.

Début février, le gouvernement libéral a déposé un projet de loi afin de retarder une fois de plus l’élargissement de l’ AMM pour une durée d’un an afin de faire plus de consultations. Tous les partis ont donné leur appui à ce report.

Pas de consensus

Le Parti conservateur est en accord depuis le début avec les fondements de l’ AMM , a dit le député Ed Fast aux côtés de son chef.

« On nous avait promis que l’aide médicale à mourir constituait une mesure de dernier recours pour ceux qui subissent de la douleur intolérable et incurable à la fin de leur vie. » — Une citation de Ed Fast, député conservateur d’Abbotsford

C’est le Sénat qui a tenu à intégrer les personnes ayant une maladie mentale à [l’ AMM ], et le gouvernement a accepté cet amendement sans broncher , a-t-il ajouté.

Les députés avaient adopté les nouveaux critères d'admissibilité à l'obtention de l' AMM , y compris par les personnes souffrant de maladies mentales, après que le Sénat eut entendu quelque 120 experts.

Témoignage d’une sénatrice

M. Fast a cédé la parole à la sénatrice conservatrice Denise Batters, qui a critiqué l’ AMM depuis le début des discussions à ce sujet dans l’arène politique, en 2015.

La sénatrice, venue partager son témoignage personnel, était la conjointe de l’ancien député fédéral David Batters. Celui-ci s’est enlevé la vie en 2009.

« Les personnes souffrant de troubles psychologiques peinent à voir la lumière au bout du tunnel, de sorte qu’elles veulent mettre fin à leurs jours, même s’il existe des options évidentes et viables. » — Une citation de Denise Batters, sénatrice conservatrice

Les pensées suicidaires sont souvent un symptôme de troubles psychologiques, et fournir l’aide médicale aux personnes atteintes donne aux personnes atteintes une manière létale de mettre fin à leurs jours , a-t-elle dit.