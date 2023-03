Les Albertains ont perdu plus de 5,4 M$ pour des appels frauduleux en 2022

Le Service de police de Calgary (CPS) dit quant à lui avoir reçu 8604 appels en lien avec des cas de fraudes dans la métropole pour la même période.

Les populations vulnérables sont particulièrement touchées. Les personnes âgées de Calgary auraient perdu plus de 1,6 million de dollars depuis le début de 2022. Et ce ne serait que la pointe de l’iceberg selon le CPS .

Nous savons que c’est le genre de crime qui n’est pas suffisamment signalé , explique le chef adjoint du CPS , Paul Cook.

Les fraudes liées aux services résidentiels en hausse

La fraude peut prendre plusieurs formes et, selon Paul Cook, les fraudeurs s’améliorent de plus en plus à cibler nos émotions et nos champs d’intérêt grâce à la technologie.

Au moment [des déclarations d'impôts], ils vont faire des appels de l’Agence du revenu du Canada , illustre l’agent Pierre Poitras de l’Unité de prévention des crimes du CPS . [Autour] de Noël, ils vont t’appeler parce que tu as gagné quelque chose, tu as gagné 500 dollars à Costco.

Le chef adjoint du Service de police de Calgary, Paul Cook, rappelle aux Calgariens qu'il est important de signaler tous cas de fraude afin de tenir les policiers informés des dernières tendances. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Les fraudeurs ont aussi accès à de plus en plus d'informations sur leurs victimes potentielles, selon Vanessa Lafolla, enseignante au département de criminologie à l’Université Wilfrid-Laurier, en Ontario.

Il y a beaucoup d’informations accessibles à votre sujet qu’ils peuvent utiliser pour vous comprendre et vous exploiter , précise Vanessa Lafolla, aussi consultante en fraude. Ils deviennent beaucoup plus habiles à choisir des cibles de qui ils seront en mesure de soutirer des sous.

Un autre type de fraude, plus personnelle, est en hausse dans la province, selon le Better Business Bureau (BBB) : celles liées aux rénovations résidentielles. Ce type de fraude est passé de la 4e à la première position dans le rapport annuel de l’agence entre 2021 et 2022.

L'agent Pierre Poitras du Service de police de Calgary informe des visiteurs sur la prévention de la fraude au sommet de la tour de Calgary. Celle-ci sera illuminée en bleu et blanc le 6 mars pour souligner le mois de la prévention de la fraude en Alberta. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Les fraudeurs offrent leurs services de rénovation en faisant du porte-à-porte, souvent pour un coût peu élevé. Parfois, ils prennent un prépaiement puis ne se présentent pas pour faire les travaux. D’autres fois, ils font les travaux, mais rapidement et de façon bâclée, ils ne terminent pas les travaux ou demandent de l’argent supplémentaire.

C’est logique, nous avons reçu beaucoup d'informations au cours de la dernière année sur les problèmes d’approvisionnement et le manque de main-d'œuvre, ça crée un environnement propice pour ce genre de fraude , précise Mary O’Sullivan-Andersen, présidente du BBB pour le sud de l’Alberta et Kootenay Est.

Le CPS rappelle d’ailleurs qu’il est très important de signaler toute fraude dont vous pouvez être victime, même si vous ne mordez pas à l’hameçon.

« C’est peut-être un événement isolé, mais si nous consultons les autres corps policiers à travers le Canada ou nos partenaires, nous pourrons peut-être découvrir que ce n’est pas un cas isolé et nous pourrons informer le public de faire attention à ce genre de fraude. » — Une citation de Paul Cook, chef adjoint du Service de police de Calgary

Mois de la prévention de la fraude

Le mois de mars est le mois de la prévention de la fraude en Alberta. Toutes les agences policières de la province, ainsi que des partenaires du milieu financier, des assurances et des services communautaires, s’unissent pour lancer une série d’activités d’éducation et de prévention pour aider à vaincre les fraudeurs.

Le mois renferme cinq thèmes :