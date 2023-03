Une clinique de dépistage des ITSS nouveau genre ouvre ses portes à Sherbrooke

Un nouveau centre privé de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) voit le jour à Sherbrooke sur la rue Marchand. La clinique Prélib garantit l'anonymat des patients et assure un suivi par un médecin si les résultats des tests sont positifs.

Le parcours traditionnel où on se déplace dans une succursale pour prendre un rendez-vous, où un médecin fait le questionnaire de santé sexuelle et générale, décourage et empêche [plusieurs personnes de se faire dépister] explique le PDG de la clinique, Jean-François Leford. [Notre] processus commence à la maison, où les gens se créent un profil sur notre plateforme. On remplit le questionnaire et on prend rendez-vous.

Aucune secrétaire ne se trouve sur place pour accueillir le patient. Celui-ci s'enregistre sur une tablette électronique à la porte de la clinique, puis une infirmière lui fait au besoin une prise de sang. Par la suite, les prélèvements restants se font par le patient lui-même.

On se rend dans une cabine. On se connecte de nouveau à notre profil sur une tablette. À la suite de notre questionnaire, le système reconnaît quels dépistages on doit effectuer. Et on fait nos propres dépistages , explique Jean-François Leford.

Même s'il s'agit d'une clinique privée, les coûts sont assumés par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) pour les Canadiens. Les patients doivent cependant débourser de 5 à 15 $ pour les frais de transport des échantillons.

« On est à l'intersection du public et du privé.[...] On a des partenariats avec des médecins travaillant au public, des laboratoires publics, mais aussi privés pour offrir un service à ceux qui n'ont pas la RAMQ, comme les étrangers, les voyageurs. » — Une citation de Jean-François Leford, PDG de la clinique Prélib

Le processus du patient ne s'arrête pas à la fin du dépistage, souligne Jean-François Leford. Sept jours après, le patient reçoit une invitation pour prendre un rendez-vous téléphonique. [...] Pour le dépistage privé, c'est de 24 à 48 heures.

Tous les patients sont contactés par un médecin pour recevoir leurs résultats, affirme-t-il. Si ceux-ci sont positifs, la personne est dirigée vers une clinique de traitement dans les 48 heures suivant l'appel téléphonique.

Le PDG de la clinique affirme que l'autodépistage est aussi efficace que le processus habituel.