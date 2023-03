Le député provincial Lyle Stewart démissionne

Je vis avec un cancer de la prostate depuis plusieurs années maintenant, mais malheureusement, mon état s'est aggravé ces dernières semaines au point que je ne peux plus faire ce travail à la hauteur de ce que j'attends de moi et de ce que mes électeurs méritent , déclare Lyle Stewart dans le communiqué de presse.

Ce fut l'honneur de ma vie, affirme-t-il, de représenter les habitants de Lumsden-Morse et de Thunder Creek en tant que député provincial depuis 23 ans et demi.

Ce fut également un honneur de travailler avec les deux meilleurs et plus brillants leaders du Canada, le premier ministre Brad Wall et le premier ministre Scott Moe soutient-il.

Je crois qu'ensemble, avec les premiers ministres Wall et Moe et tous mes collègues du caucus, nous avons apporté un changement en Saskatchewan qui est à la fois positif et indélébile.

Brad Wall a été le 14e premier ministre de la Saskatchewan de 2007 jusqu'à sa retraite de la politique en 2018, tandis que Scott Moe a prêté serment le 2 février 2018, devenant ainsi le 15e premier ministre de la Saskatchewan.

Dans un message, le premier ministre Scott Moe déclare que Lyle Stewart a rendu des services à ses électeurs, au gouvernement et à la province .

Lyle a été un excellent ministre de l'Agriculture, il a toujours défendu les producteurs de la Saskatchewan et a initié bon nombre d'excellentes relations commerciales que nous avons aujourd'hui , soutient M. Moe.

Mais d'abord et avant tout, il a été un député dévoué et travailleur, cherchant toujours à défendre les intérêts primordiaux des gens qu'il sert.

M. Stewart a passé ses deux premiers mandats dans l'opposition et a été brièvement en 2004, chef intérimaire du Parti saskatchewanais et chef de l'opposition.

Lorsque le Parti saskatchewanais a formé le gouvernement en 2007, M. Lyle a été tour à tour ministre de l'Agriculture, ministre responsable de la Société d'assurance-récolte de la Saskatchewan et ministre de l'Entreprise et de l'Innovation.

Il a également été président du Comité permanent de l'économie de l'Assemblée législative et membre du Conseil du Trésor de la province et du Comité permanent des politiques économiques du caucus.

Sa démission prend effet le vendredi 10 mars. Une élection partielle aura lieu dans les six mois suivant sa démission.