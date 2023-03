La Colombie-Britannique investit 100 M$ pour protéger ses bassins versants

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé à Victoria lundi un investissement de 100 millions de dollars pour diverses initiatives développées conjointement avec les Premières Nations de la province afin de protéger des bassins versants et l’eau potable.

Les changements climatiques et les besoins importants en eau sont des défis pour les bassins hydrographiques de la province, a affirmé le ministre de la Gestion des eaux, des terres et des ressources, Nathan Cullen.

Le ministre explique qu'une stratégie est en développement avec la Table ronde sur l’eau des Premières Nations de la Colombie-Britannique et que des priorités ont été établies. Ces priorités seront financées avec le fonds de 100 millions de dollars annoncé lundi.

Parmi les initiatives envisagées pour la préservation des bassins versants, il y a le développement de politiques publiques, l'élaboration d'études scientifiques, et l’équilibre entre l'offre et la demande en eau. Des stratégies qui varieront d’une communauté à une autre, explique la province.

Appui et connaissances des Premières Nations

Le président du Conseil des pêches des Premières Nations, Hugh Braker, a déclaré que les Premières Nations sont heureuses d’appuyer ces initiatives et surtout de faire partie de la conception de celles-ci. Nous sommes contents que le gouvernement de la Colombie-Britannique mette en action la Déclaration [des Nations Unies] sur les droits des peuples autochtones.

La forêt ancienne au sud-est de la Colombie-Britannique près de Revelstoke est prisée par l'industrie forestière. (Archives) Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Hugh Braker reconnaît par contre que des discussions difficiles sont à venir sur la gestion des ressources en eau potable, car il y a une grande demande et des intérêts divergents. Beaucoup de personnes ont besoin d’eau, les fermiers, les saumons, les Premières Nations, les industries minières et forestières.

Des stratégies de protection actuelles des bassins versants fournissent déjà des emplois à de jeunes membres des Premières Nations et permettent aussi aux aînés de partager leurs connaissances et leur savoir traditionnel, explique Mavis Underwood, de la Première Nation WSANEC.

Quant aux industries qui comptent sur l’exploitation des bassins et qui pourraient s’opposer à des restrictions, le ministre Nathan Cullen rétorque que la protection des bassins versants va permettre à tous de préserver les ressources pour l’avenir, parce que s’il n’y a pas de restrictions maintenant, il n’y aura plus de ressources à exploiter plus tard.

Les initiatives envisagées sont basées sur un document de travail disponible en ligne et sur des consultations publiques en cours avec divers ordres de gouvernements, agences, Premières Nations et secteurs d’industries. La population peut fournir ses commentaires sur les stratégies proposées, en ligne jusqu’au 17 avril  (Nouvelle fenêtre) .