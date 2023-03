Un ex-enseignant accusé de crimes sexuels choisit de subir un procès devant juge et jury

L’ex-enseignant Paul J. Maillet, qui fait face à des dizaines d’accusations criminelles de nature sexuelle, a choisi de subir son procès devant juge et jury.

Paul J. Maillet n’était pas présent lors de son audience lundi matin, en Cour provinciale à Moncton. Ce résident de Notre-Dame âgé de 76 ans – qui a enseigné à l’école Champlain par le passé – était toutefois représenté par son avocat, Me Gilles Lemieux.

Ce dernier a avisé la juge Yvette Finn que son client souhaite subir son procès devant un juge et un jury en Cour du Banc du Roi. Un choix qui signifie qu’il plaide automatiquement non coupable des 28 accusations qui pèsent contre lui dans ce dossier.

On est confiants , a affirmé Me Gilles Lemieux à sa sortie du palais de justice lundi matin.

Son client fait notamment face à des accusations d’agression sexuelle, de grossière indécence, d’attentat à la pudeur, de sodomie, de possession de pornographie juvénile et d’attouchements sexuels sur une personne âgée de moins de 14 ans.

Le palais de justice de Moncton Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Les faits qui lui sont reprochés se seraient produits de 1967 à 2022 et auraient fait plusieurs victimes. Sa prochaine comparution aura lieu le 31 mars en Cour provinciale.

Les dates de son enquête préliminaire seront alors choisies. Lors de l’audience préliminaire, un ou une juge déterminera s’il y a suffisamment de preuves pour justifier la tenue d’un procès.

Il ne s’agit pas du seul dossier judiciaire impliquant Paul J. Maillet. Il fait face à quatre autres accusations de nature sexuelle. Il doit subir son procès en septembre 2023 dans cette affaire.

De plus, deux poursuites au civil ont été intentées contre lui, par la province du Nouveau-Brunswick et par le District scolaire francophone Sud. Les plaignants affirment que Paul J. Maillet les a agressés sexuellement quand ils étaient mineurs, à la fin des années 1970 et des années 1980.