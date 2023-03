La communauté LGBTQ de Calgary se veut résiliente malgré l’escalade des menaces

Si vous vous approchez de mes enfants, je mets le feu à votre bar , tel est le message que Twisted Element, un établissement de vie nocturne dans le quartier Beltline, déclare avoir reçu lors d'un appel téléphonique qui montre selon lui que la communauté fait face à une escalade du fascisme .

Cet appel survient après des mois de manifestations et de menaces de violences contre la communauté LGBTQ de Calgary. Les spectacles et les événements organisés par des drag queens sont la cible régulière de manifestations.

Vendredi, la bibliothèque publique de Calgary a reporté Reading with Royalty, son événement de lecture de contes de drag queens, invoquant un environnement dangereux pour les enfants en raison des manifestations. Les heures du conte familial dans les bibliothèques publiques sont dirigées par des drag queens ou des rois locaux, et les enfants sont invités à s’habiller dans leurs plus belles tenues, cape ou couronne.

Des manifestants ont déjà tenté de perturber des événements similaires, accusant les organisateurs d' exposer les enfants à des thèmes adultes . Un événement de drag queens a aussi été annulé en février lors du festival annuel Chinook Blast, pour des raisons de sécurité en raison d’une manifestation prévue.

La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, avait alors affirmé que les manifestations alimentées par la haine n’ont pas lieu d'être. Elle a assuré que la Ville utilisera un règlement municipal pour imposer une amende aux personnes qui communiquent des messages haineux.

Pas un fait nouveau

Kevin Allen, responsable de la recherche du projet Calgary Gay History et auteur de Our Past Matters, Stories of Gay Calgary (Notre passé compte, histoires des gays de Calgary), affirme qu’il y a toujours un pendule qui oscille dans les luttes pour les droits de la personne.

« Je pense que nous avons la preuve que c’est une période où nous basculons à nouveau vers la haine. » — Une citation de Kevin Allen, fondateur du projet Calgary Gay History

Kevin Allen est le fondateur du projet Calgary Gay History. Photo : Fournie par Kevin Allen

Des militants en faveur des droits des personnes LGBTQ disent que la récente escalade des manifestations est un problème, mais que ce n’est pas nouveau pour la communauté. D'après eux, les manifestants anti-gay de Calgary et de l’Alberta ont l’habitude de mettre en avant la sécurité des enfants pour tenter de dissimuler leur haine.

Dans les années 1970, Anita Bryant, une militante anti-gay, bien connue, a dirigé un mouvement autour du thème Save the Children , souligne Kevin Allen. C’était exactement la même chose. Ils disaient que les enfants ne sont pas en sécurité avec ces personnes et qu’elles doivent être, vous savez, contenues , déclare-t-il.

« Cette "protection des enfants" n’est qu’un prétexte pour dire "nous n’aimons pas les personnes queers". » — Une citation de Kevin Allen, fondateur du projet Calgary Gay History

Du milieu des années 1980 au début des années 2000, il n’était pas rare d’être agressé physiquement à l’entrée ou à la sortie d’un bar gay à Calgary ou en Alberta, renchérit James Demers, un homme transgenre et militant de longue date.

James Demers est un activiste de la communauté queer de Calgary. Photo : Fournie par James Demers

Vers 2003-2005, en particulier à Edmonton, il y a eu un tas d’incidents où des gens tiraient sur les fenêtres de bars gay avec des balles de peinture , déclare James Demers. La vérité est que cela a toujours fait partie de l’expérience d’être queer et notre choix de faire notre coming out et de devenir visible était une façon de faire face à cela , ajoute-t-il.

Le militant loue les efforts de la communauté qui continue de se battre pour ses droits et invite les pouvoirs publics à faire davantage pour protéger les membres contre diverses menaces.

« Les personnes queers font partie du monde et elles font partie de la vie et cela ne changera jamais ou ne disparaîtra jamais. » — Une citation de James Demers, activiste de la communauté queer à Calgary

Avec les informations de Terri Trembath