Bois d’œuvre : le Bloc demande à Ottawa d’agir contre le protectionnisme de Biden

Le président américain sera de passage au Canada au cours du mois de mars pour rencontrer son homologue canadien, Justin Trudeau. De nombreux sujets seront sur la table, dont le chemin Roxham. Les élus bloquistes aimeraient que le sujet du bois d'œuvre soit mis de l’avant.

C’est que lors de son dernier discours devant le Congrès, M. Biden a mentionné de nouvelles mesures de protectionnisme, notamment, pour le bois d'œuvre. MM. Brunelle-Duceppe et Simard rappellent que le secteur forestier est en litige depuis six ans avec les États-Unis à propos de cet enjeu.

L’industrie forestière québécoise est sous haute pression actuellement. Les marchés en Amérique du Nord sont en ralentissement, les scieries doivent réduire leurs opérations et on demande d’importantes transformations pour répondre aux impératifs climatiques et de protection de la biodiversité , a expliqué Mario Simard par voie de communiqué envoyé lundi.

Le député bloquiste Mario Simard (archives). Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

Il ajoute que les politiques américaines pourraient nuire aux entreprises de la région.

Les incertitudes économiques et les menaces de politiques protectionnistes américaines n’ajoutent rien de bon à tout ça. Oui le Canada est en litige avec les États-Unis sur le bois d’œuvre depuis six ans, mais peut-on un jour espérer un règlement du conflit qui soit juste pour le Québec? Est-ce que notre industrie, dont dépendent plusieurs régions au Québec, pourrait souffler un peu? Ça prend un signal d’Ottawa , réagit-il.

Par ailleurs, le Bloc québécois, au cours des derniers mois, a présenté une approche à l’égard de la forêt québécoise. La formation politique affirme avoir rencontré des représentants d’organisations environnementales, des spécialistes universitaires et des groupes industriels afin d’entretenir un dialogue entre tous ces acteurs intéressés par la protection du caribou forestier.

Le député bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe (archives). Photo : Radio-Canada

Notre députation régionale a également mené une vaste étude panquébécoise sur la maximisation de la filière forestière qui a abouti à une feuille de route commune comprenant quatre priorités, appuyées par 45 partenaires syndicaux et politiques, dont 24 élus de neuf régions forestières. Un Forum sur les forêts et les changements climatiques a aussi été tenu l’an dernier. Les demandes de l’industrie forestière sont donc connues, mais le gouvernement Trudeau fait la sourde oreille , précise le député fédéral du Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe.

Transaction conclue pour PFR

Mario Simard a aussi exprimé lors de la fin de semaine des craintes par rapport à l’acquéreur de Produits forestiers Résolu (PFR), Groupe Papier Excellence, qui servirait de façade à un conglomérat asiatique au piètre bilan environnemental, soit la compagnie Asian Pulp and Paper.

C’est ce qu’avance une enquête publiée par le journal Le Monde. La plus importante société forestière québécoise appartient officiellement depuis mercredi dernier à Groupe Papier Excellence, une entreprise établie en Colombie-Britannique. Son propriétaire est un homme d'affaires indonésien, dont la famille est derrière Asian Pulp and Paper, un géant mondial du papier en Indonésie et en Chine, qui a perdu sa certification FSC en 2007 pour son implication dans des pratiques de destruction des forêts.

Le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard, s'inquiète en particulier pour les travailleurs de Produits forestiers Résolu.

Je veux m'assurer que les retraités ne seront pas laissés de côté. Il faut que leur fonds de retraite soit capitalisé à la hauteur de ce qu'ils attendent et des investissements. C'est quoi le plan d'affaires de Papier Excellence? Je ne le connais pas. On sait qu'Asian Pulp and Paper, qui est derrière Papier Excellence, ce n'est pas l'entreprise qui a la meilleure réputation. Et puis est-ce qu'ils vont uniquement se contenter de la pâte kraft? Est-ce que leur objectif c'est d'exporter de la pâte kraft qui ferait en sorte que nous, au niveau de notre consommation de produits hygiéniques qui sont faits à partir de pâte kraft, on pourrait être pénalisé , avait-il commenté samedi.

Par communiqué publié le 1er mars, Groupe Papier Excellence avait annoncé que la transaction avait été finalisée. Nous sommes en bonne position avec l’ajout d’une capacité concurrentielle de production de bois d’œuvre à un moment de pénurie importante sur le marché de l’habitation en Amérique du Nord , avait déclaré Patrick Loulou, vice-président du conseil et chef de la stratégie du Groupe Papier Excellence.

Ensemble, nous créons un acteur plus fort sur le marché mondial. Nous nous réjouissons à l’idée de collaborer avec nos nouveaux collègues, de générer une valeur à long terme et de stimuler une activité économique durable dans les collectivités où nous exerçons nos activités , a ajouté Rémi G. Lalonde, président et chef de la direction de PFR .

Avec les informations de Myriam Gauthier et Jean-François Coulombe