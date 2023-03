Selon lui, le départ de Gilles Courteau va laisser un grand vide dans le monde du hockey junior québécois, en raison de ses nombreux bienfaits auprès des jeunes.

Je regarde depuis les années 80 jusque là où on est rendu. L’encadrement qu’on offre à nos jeunes sur le plan académique. Le soutien qu’on leur donne également. Je regarde également l’expansion qu’il y a eu dans la Ligue de hockey junior dans les Maritimes où il y a eu de gros marchés qui ont pris naissance. Moi, je vais me rappeler uniquement du bien de M. Courteau, de ce qu’il a fait pour moi personnellement et pour tout ce qu’il a fait pour les Olympiques de Gatineau , partage M. Robitaille.

Gilles Courteau a annoncé sa démission sur Twitter, dimanche après-midi. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Un grand legs

De son côté, le président des Olympiques de Gatineau, Norman MacMillan a mentionné qu’il était très surpris et très déçu par cette décision.

M. MacMillan poursuit en disant que Gilles Courteau a transformé la LHJMQ .

Il a aidé les jeunes à vivre pleinement leur passion pour préparer leur avenir. Soit en jouant au hockey professionnel, soit devenir avocat ou ingénieur, tous les métiers qui peuvent arriver , fait-il valoir.

C’est aussi ce que retiennent l’ancien capitaine des Olympiques de Gatineau, Jean-Philip Chabot, ainsi que l'ex-défenseur originaire de Gatineau, Dominic Jalbert, qui a défendu les couleurs des Saguenéens de Chicoutimi de 2006 à 2010.

Les deux ont grandement bénéficié du système de bourses d'études de la LHJMQ .

M. Chabot en a profité pour faire son baccalauréat à distance lorsqu'il évoluait dans les circuits professionnels.

Ce que je retiens c’est le programme de bourse, je crois que c’est un très beau legs pour ceux qui veulent poursuivre leurs études, espérer avoir un BAC ou plus [avec] un niveau de dettes très bas après notre stage universitaire , témoigne Jean-Philip Chabot.

Avant de s'aligner avec les Olympiques, Jean-Philip Chabot a aussi porté les couleurs des Wildcats de Moncton, participant à la Coupe Memorial en 2006 (archives). Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Tandis que M. Jalbert, lui, a été nommé joueur-étudiant de l'année à sa dernière saison en 2009-2010. Il n'a que de bons mots pour l'encadrement scolaire.

Notre école était payée, notre matériel scolaire aussi. [...] Quand on allait dans les Maritimes, on avait un enseignant qui nous accompagnait. On faisait nos examens sur la route, et j'avais accès à des professeurs en tout temps. J'ai eu tous les outils pour réussir.

Après son stage dans la LHJMQ, Dominic Jalbert a joué avec les Gee-Gees de l'Université d'Ottawa avant de faire carrière en Europe. Photo : Radio-Canada

Ça ne se limite pas à mon passage de 2006 à 2010 parce que par la suite j'ai eu accès à des bourses, au-delà de 2000 $ par session pendant trois ans , conclut Dominic Jalbert.

Avec les informations de Charles Lalande