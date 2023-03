L’Université de la Saskatchewan lance un site pour contrer la fraude d’identité autochtone

Ce portail permettra ainsi aux Premières Nations, aux Métis, aux Inuits et aux peuples autochtones provenant d'autres pays qui postulent pour des emplois, des bourses ou des financements spécifiques aux Autochtones de téléverser la preuve de leur appartenance à une communauté.

C'est une avancée majeure dans la lutte contre la fraude à l'identité, selon la vice-doyenne par intérim de l'engagement des Autochtones à l'Université de la Saskatchewan, Angela Jaime.

Nous savons qu'il y a déjà, à travers le Canada, des gens qui travaillent pour les gouvernements, dans le secteur privé ou dans les établissements d'enseignement supérieur et qui peuvent ne pas dire la vérité sur leur identité et leur lien avec la communauté , déclare-t-elle.

Il est donc insensé de leur permettre de continuer à occuper l'espace autochtone s'ils ne sont pas eux-mêmes Autochtones , indique Mme Jaime.

Angela Jaime affirme que le nouveau système ne s'appliquera pas seulement aux futures demandes d'emploi, de bourses et de financement, mais aussi à ceux qui bénéficient déjà de ces débouchés.

Toute personne qui détient un espace autochtone, des rôles spécifiques aux Autochtones ou un avantage matériel de quelques manières que ce soit devra passer par le processus de vérification , précise-t-elle.

Entre 100 et 150 membres du corps enseignant et du personnel de l'Université devront se soumettre à ce processus, qui se déroulera par étapes au cours de la prochaine année. Le processus pour les étudiants actuels aura lieu ultérieurement.

Mme Jaime souligne qu'il y aura une procédure d'appel si la documentation est jugée insuffisante. Cependant, la décision finale reviendra à la communauté autochtone dont se réclame le demandeur, soutient-elle.

Les droits souverains inhérents des peuples autochtones déterminent la voie à suivre, dit-elle, et non les établissements occidentaux comme l'Université de la Saskatchewan ou toute autre université.

Bien que le site soit géré par l'Université, les communautés autochtones sont aux commandes lorsqu'il s'agit de décider ce qui constitue une preuve d'appartenance ou d'identité, selon Mme Jamie.

Elle ajoute que la preuve pourrait être une carte de statut ou de citoyenneté, bien que la communauté puisse être ouverte à d'autres formes de preuve.

Les gouvernements et les communautés autochtones déterminent ce que sera cette documentation, qu'il s'agisse d'un morceau de papier, d'une carte ou d'une histoire orale, et ils se prononcent à ce sujet. Ces communautés décident pour nous, et non l'Université.

L'élément déclencheur

Le site Internet est la dernière étape d'un long processus qui a débuté à la fin de 2021, peu après la publication par CBC d'un article montrant que la célèbre professeure Carrie Bourassa, qui avait prétendu être Métisse, Anichinabée et Tlingit, était d'ascendance entièrement européenne.

À la suite d'une enquête interne, Mme Bourassa a démissionné de l'Université de la Saskatchewan. À l'époque, l'Université suivait le principe de l'intégrité lors de l'auto-identification lorsqu'il s'agissait de revendications d'ascendance autochtone. Si quelqu'un disait qu'il était autochtone, l'Université acceptait cette information sans poser de questions. Depuis, l'Université a déclaré publiquement que le principe de l'intégrité n'était plus acceptable.

Avec les informations de Geoff Leo