Y a-t-il de l’intérêt pour la relance de Val Neigette?

En entrevue à l’émission Info-réveil lundi, le président de l’organisme à but non lucratif, Olivier Côté, a expliqué qu'une étude de marché est en cours pour connaître l’intérêt réel des skieurs et des planchistes relativement à une réouverture éventuelle.

Ils veulent en quelque sorte tâter le pouls de la population. Avec les années, les gens ont changé leurs habitudes, ils sont allés plus vers le mont Saint-Mathieu, la station Mont-Comi. Est-ce que les gens sont prêts à revenir [à Val Neigette]? C’est un peu ça qu’on recherche comme information , explique M. Côté.

Malgré la neige, la station de ski Val Neigette demeure inaccessible aux skieurs. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Le président affirme que cette étape est charnière dans le processus de relance puisque la Corporation veut s'assurer d'atteindre la viabilité financière.

« Est-ce que dans la vraie vie, les gens vont être là? Vont attribuer une portion de leur portefeuille loisirs [...] à la station de ski Val Neigette si jamais y a une réouverture? » — Une citation de Olivier Côté, président, Corporation du Mont-Blanc inc.

Les administrateurs qui agissent à titre de bénévoles ont opté pour la formule OBNL afin d’avoir accès à des subventions et des programmes d’accompagnement. Par ailleurs, des professionnels seront embauchés pour évaluer la vétusté de l’infrastructure et les sommes qui seront nécessaires à la relance.

Le prix de vente demandé est de 1,5 million de dollars, ce qui inclut divers équipements comme les canons à neige et le remonte-pente.