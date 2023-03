SAAQclic : le syndicat des employés accuse le gouvernement « d’improvisation »

« C’est trop peu, trop tard et c’est de l’improvisation de dernière minute », a déploré le président du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), Christian Daigle, en entrevue à Midi info sur les ondes d’ICI Première, critiquant la planification du gouvernement dans la transition numérique de ses services.

C'était quelque chose qui était planifiable, [...] prévisible, quelque chose que nos membres avaient dénoncé à leurs gestionnaires, à leurs directeurs, en leur disant "on n'est pas prêts, puis vous allez rentrer dans le mur" , a-t-il ajouté en entrevue avec La Presse canadienne.

La SAAQ a annoncé dimanche une série de mesures pour résoudre la crise, dont le transfert de 150 employés vers les centres de service pour pallier le manque de personnel, ainsi que l’allongement des heures d’ouverture selon l'affluence .

Christian Daigle, président du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Certains employés ont appris par l’annonce de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, qu’ils allaient travailler des heures supplémentaires, ce qui a alimenté le sentiment d'improvisation, a pointé Christian Daigle.

Et qui paie pour ça? Ce sont les citoyens du Québec. Et qui paie en plus pour ça? Ce sont les membres que je représente , s'est indigné M. Daigle en dénonçant du même souffle les conditions de travail des employés, parfois victimes de clients violents.

Les files d'attente étaient de retour ce matin devant la SAAQ, mais la Société espère que de nouvelles mesures déployées à partir d'aujourd'hui permettront de régler le problème. Le pdg Denis Marsolais a fait le point avec nous.

Il y a des endroits où les policiers ont dû se présenter pour calmer les ardeurs des citoyens , a cité en exemple le président syndical.

À d'autres endroits, on se rend compte qu'il y a des gens qui prennent leur pause pour aller pleurer dans la salle des employés, tellement ils sont au bout du rouleau, parce qu'ils veulent aider, ils veulent faire vite, ils veulent s'assurer de donner le meilleur service possible , a résumé M. Daigle en expliquant que les employés ne sont pas outillés pour faire leur travail.

Formation insuffisante et confusion sur l'identité numérique

Le président du SFPQ a indiqué que ses membres jugeaient la formation insuffisante, le système mal rodé, et que le rythme de travail était inadapté aux changements.

À ses yeux, les manquements du système informatique, par exemple, concernent autant les citoyens qui patientent que des employés derrière le comptoir.

Christian Daigle a également accusé le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) d’avoir failli à bien expliquer aux Québécois la transition vers l’identité numérique.

« C’est un manque de communication flagrant de la part du ministère qui est à la base même de la transformation numérique de l’État. » — Une citation de Christian Daigle, président du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Les usagers du Grand Montréal se sont dirigés vers le seul centre ouvert dimanche, à Brossard, où une cinquantaine de personnes ont attendu dans le froid. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Rose St-Pierre

L’un des éléments qui alimentent la crise dans les bureaux de la SAAQ est la nécessité de recourir à quatre documents pour confirmer ladite identité numérique au Service d’authentification gouvernemental  (Nouvelle fenêtre) : le permis de conduire, la carte d’assurance maladie, la carte d’assurance sociale et le numéro d'avis de cotisation délivré par Revenu Québec au cours des deux plus récentes années d’imposition.

L’obtention de ce dernier élément étant complexe pour certains citoyens, ces derniers décident plutôt de se rendre en personne dans un bureau de la SAAQ .

La procédure sera simplifiée dès le 13 mars dans certains points de service. Les citoyens auront seulement besoin de deux pièces d'identité avec photo et pourront être accompagnés dans la création de leur compte. Il sera aussi possible d'obtenir son numéro d'avis de cotisation par téléphone plutôt que par courrier postal.

Par cette initiative, lit-on sur le site du gouvernement, Québec poursuit son engagement à protéger les renseignements personnels des citoyennes et des citoyens ainsi qu’à accélérer la transformation numérique de l’État .

Encore des files d'attente à la Société de l'assurance automobile du Québec, malgré l'intervention de la ministre Guilbault.

Invitation derrière le comptoir

Le président-directeur général de la SAAQ , Denis Marsolais, a affirmé s’être rendu sur le terrain pour prendre le pouls de la situation. M. Daigle l’invite à aller plus loin en prenant la place des employés au comptoir pour un moment.

Je suis certain qu’il peut mettre quelques rencontres de côté pour aller donner un coup de main, lui aussi, sur le terrain […] et je suis prêt à l'accompagner , a-t-il affirmé.

La situation s’est détériorée depuis la mise en service de la plateforme numérique SAAQclic, le 20 février dernier. Incapables d’obtenir des services, de nombreux clients ont afflué vers les succursales débordées.

Depuis le lancement de la nouvelle plateforme, 103 000 Québécois ont réussi à l'utiliser parmi les 335 000 clients desservis par la SAAQ au cours de cette période.