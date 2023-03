La bataille des droits d’auteurs contre les intelligences artificielles s’amorce

Les autrices et auteurs ripostent par de premières plaintes contre les intelligences artificielles (IA), accusées d’utiliser leurs œuvres pour générer des images ou encore des textes. Leur bataille sera rude : en Europe comme en Amérique du Nord, le droit penche du côté des IA, mais la tendance pourrait évoluer, selon des juristes.

En janvier, aux États-Unis, trois artistes ont porté plainte contre les entreprises de logiciels d’intelligence artificielle Midjourney, DeviantArt et Stable Diffusion. Cette dernière a aussi fait l’objet d’une plainte de la part de l'agence de photos Getty Images. Ce qui est contesté : l’utilisation de milliards de textes et d'images pour entraîner les algorithmes d’IA.

En Europe, une directive européenne de 2019, transposée dans 22 États, dont la France, autorise ce droit de fouille (data mining), y compris sur des contenus soumis au droit d'auteur, s'ils sont publiquement accessibles… à moins que le ou la titulaire des droits s'y soit opposé expressément.

Cette exception au droit d'auteur, conçue sur mesure pour permettre l'essor de ces technologies, est passée relativement inaperçue , indique Me Charles Bouffier, avocat au cabinet Racine.

À des fins de recherche, l'exception est absolue, sans opposition possible. Mais à des fins commerciales, les titulaires de droits peuvent refuser et l'indiquer dans les conditions générales du site, par exemple , souligne l’avocat.

La difficulté sera de s'assurer que leur opposition est respectée. Comment savoir si une œuvre a été utilisée dans la phase d'apprentissage? , interroge maître Pierre Pérot, du cabinet August Debouzy.

Le droit américain autorise lui aussi la fouille de données pour un usage équitable, consacré lors d'un procès contre Google pour la numérisation de livres gagné par le géant américain.

Pour les contenus générés, le statut juridique est épineux. S'agit-il de contrefaçons, en particulier quand l'utilisateur ou l’utilisatrice de l'IA a voulu une production à la manière d'artistes ou imitant un logo?

Le droit français et européen, comme le droit américain, ne reconnaît la contrefaçon qu'en cas de copie d'une œuvre précise. Ni un genre, ni un style, ni une idée ne sont protégés par le droit d'auteur , remarque Me Eric Barbry, du cabinet Racine. En revanche, si l'on reconnaît clairement la source dans l'image générée, la question se pose.

En Europe, une notion pourrait protéger des artistes dont le travail a été copié par des IA : celle de parasitisme , qui sanctionne le pillage des efforts d'autrui. Cette jurisprudence française ouvre la porte à un dédommagement si un manque à gagner est prouvé.

Récemment, de grandes maisons de luxe ont ainsi gagné contre des fabricants de mode qui copiaient leur univers , relève Me Marc Mossé, d'August Debouzy.

À qui appartiennent les contenus d’IA?

Et qu’en est-il de l'utilisation commerciale de ces contenus? À qui appartiennent-ils? Peuvent-ils être vendus et bénéficier d'un droit d'auteur?

Les juristes estiment qu'une IA n'est ni propriétaire, ni auteure, ni responsable. Les IA indiquent dans leurs conditions générales que seul l’utilisateur est responsable de l'usage qu'il va faire du contenu , souligne Me Pierre Pérot. Rien n'interdit donc de le commercialiser.

Faut-il préciser qu'il provient d'une IA? Ce pourrait être le cas : la future directive européenne sur les IA pourrait prévoir une obligation de transparence.

Pour ce qui est du droit d’auteur, les droits français et européen précisent qu'une œuvre ne peut en bénéficier que si elle est originale et exprime la personnalité de son créateur ou de sa créatrice. Cela induit que l'auteur est une personne physique , selon Me Bouffier.

Ce sera compliqué pour les utilisateurs d'IA de se présenter comme auteur à part entière , confirme Me Barbry.

Un débat à suivre

Aucun tribunal en Europe n'a encore tranché, mais aux États-Unis, l’Office des droits d’auteur vient de refuser le droit d'auteur à une bande dessinée générée par IA.

C'est l'approche qui pourrait être prise par les tribunaux européens. À une réserve près , nuance Me Pierre Pérot, lorsque l'utilisateur ou l’utilisatrice a eu un rôle majeur dans la création.

Il cite le cas de Théâtre d'opéra spatial, une image générée par une IA qui a remporté un concours en septembre. Son producteur a passé 80 heures à peaufiner ses instructions et à retoucher le résultat.

On peut considérer dans ce cas que l'utilisateur a eu un rôle majeur et qu'il y a place pour le droit d'auteur , note l'avocat.