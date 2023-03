Publicités électorales : victoire de deux syndicats contre le gouvernement Ford en appel

La Cour d'appel de l'Ontario confirme que la loi électorale sur les dépenses publicitaires enfreignait déjà le droit de vote inscrit dans la Charte avant même que la disposition de dérogation n'y soit paraphée.

Dans son jugement, la Cour d'appel statue que le gouvernement Ford était en droit de recourir à cette disposition après sa première défaite devant les tribunaux, qui avaient statué que la loi violait le droit à la liberté d'expression.

Le plus haut tribunal de l'Ontario statue néanmoins que le droit de vote a été enfreint de façon déraisonnable , ce qui rend la disposition de dérogation du gouvernement sans pertinence .

En vertu de la Loi 307, les dépenses publicitaires des tierces parties sont interdites en Ontario un an avant un scrutin général, alors que les partis politiques peuvent dépenser à leur guise jusqu'à six mois avant l'élection.

Leurs dépenses électorales ne peuvent excéder 600 000 $.

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, avait fait amender la Loi 254 dans les jours suivant la décision de la première décision de la Cour supérieure qui lui était défavorable. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Après une première défaite devant les tribunaux, le gouvernement Ford avait rappelé d'urgence la législature pour y faire adopter une loi amendée sur les dépenses électorales à laquelle il avait ajouté la clause de dérogation pour outrepasser les prescriptions de la Charte.

La Cour supérieure de l'Ontario avait alors statué que la loi amendée était bien constitutionnelle et conforme cette fois aux articles 1 et 3 de la Charte.

Les syndicats des enseignants du primaire (ETFO) et du secondaire de l'Ontario (FEESO) et la coalition Working Families avaient alors porté cette décision en appel, en arguant que la nouvelle loi violait le droit de vote, plus précisément le droit des lecteurs à obtenir les informations nécessaires dans le but de faire un choix éclairé dans l'isoloir.

Charte canadienne des droits et libertés Article 1 : il garantit les droits et libertés de la Charte qui ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Cet article permet au gouvernement d'imposer légalement certaines limites aux droits d'un individu. Article 2b : il garantit la liberté d'expression au Canada, soit le droit reconnu à un individu de faire connaître le produit de sa propre activité intellectuelle à son entourage. C'est l'une des libertés fondamentales de la Charte. Article 3 : il garantit le droit de vote pour tous les citoyens du Canada et le droit d'être éligible lors des élections pour représenter leurs concitoyens. Le droit de vote est l'un des rares droits de la Charte que la disposition de dérogation ne peut supplanter. Article 33 : c'est une disposition de la Loi constitutionnelle de 1982 qui permet à un Parlement d'éviter l'application de certains droits inscrits dans la Charte.

Jugement de la Cour d'appel

Dans sa décision, la Cour d'appel se base notamment sur l'arrêt Harper de la Cour suprême du Canada de 2004 sur les publicités électorales, puisqu'il est inutile, selon elle, de tenir compte de la clause de dérogation dans son analyse.

L'arrêt Harper fournit deux obligations pour déterminer si le droit d'un électeur à une participation significative au processus électoral a été enfreint, à savoir si les restrictions en matière de dépenses ont été soigneusement adaptées et si elles permettent une campagne d'information modeste .

L'article 3 de la Charte sur le droit de vote était au centre de cet appel, tandis que l'article 2b sur la liberté d'expression avait monopolisé les plaidoiries devant un tribunal inférieur. Photo : Radio-Canada / David Horemans

La Cour d'appel écrit que le juge de première instance a commis une erreur en ne traitant pas de la prolongation initiale de six mois de la période de dépenser, qu'il avait qualifiée d'appropriée pour améliorer l'équité électorale, à une restriction deux fois plus longue comme élément central à son analyse .

Or, rien ne justifiait, selon le plus haut tribunal, de considérer les restrictions sur les dépenses des tierces parties comme étant soigneusement conçues .

Le juge de première instance n'a pas conclu non plus que les restrictions sur les dépenses publicitaires étaient suffisantes pour permettre une modeste campagne d'information .

La Cour d'appel déclare donc invalides les restrictions sur les dépenses qui étaient contestées dans cet appel et accorde au gouvernement un an pour élaborer une législation qui soit cette fois conforme à la Charte.

Positions des vainqueurs

Selon les trois groupes d'appelants, les droits des électeurs supplantent la disposition de dérogation. Leur appel avait été entendu en juin 2022.

La coalition Working Families affirmait que le juge du tribunal inférieur avait interprété l'article3 de façon beaucoup trop étroite et que le droit de vote sous-entendait aussi la participation et la représentation effective des électeurs dans le processus électoral.

Les plaignants dans cette cause affirmaient que l'Ontario avait la loi la plus restrictive du pays en matière de financement électoral. Photo : getty images/istockphoto / DoraDalton

Or, il ne peut y avoir, selon le groupe, d'équité si des groupes d'intérêt ne peuvent communiquer leurs messages aux électeurs dans l'année qui précède une élection générale dans la province.

Le syndicat ETFO avait ajouté que le magistrat n'avait pas compris que les articles 2b et 3 de la Charte, bien que différents, avaient des complémentarités qu'il ne pouvait ignorer.

Le gouvernement ontarien affirmait, au contraire, que les restrictions qu'il imposait depuis un an aux groupes d'intérêt étaient raisonnables, légales et constitutionnelles et qu'elles n'entravaient pas du tout le droit de vote des électeurs dans la province.

Plus de détails à venir.