Session législative du printemps : quelles attentes pour la communauté fransaskoise?

L’éducation francophone fait partie des dossiers qui retiennent particulièrement son attention, surtout en ce qui concerne l’annonce d’une nouvelle école à Prince Albert.

Pendant des années, la Société canadienne-française de Prince Albert (SCFPA) a convoité l’établissement de l’Académie Rivier pour y déménager l’École Valois et pour y aménager des espaces communautaires.

Le bâtiment a cependant été vendu en août 2022 à l’église Canadian Revival Centre.

Denis Simard espère qu’une annonce concrète sur le financement d’une nouvelle école sera incluse dans le budget 2023-2024. L’annonce du nouveau budget est attendue le mois prochain.

En termes d’éducation postsecondaire, le président de l’ ACF souligne que des avancées ont été faites pour la Cité universitaire francophone. Il affirme que ces progrès ont été possibles grâce à la collaboration de l’Université de Regina et du gouvernement provincial.

Denis Simard note cependant que le Collège Mathieu est en attente d’un soutien financier de la part du gouvernement de la Saskatchewan.

Denis Simard espère aussi qu’une partie des fonds investis en santé par le gouvernement fédéral en Saskatchewan sera utilisée pour offrir des services en santé en français.

Il ajoute qu’il compte rencontrer la ministre des Parcs, de la Culture et du Sport, Laura Ross, la semaine prochaine, lors de la levée du drapeau fransaskois à l’Assemblée législative.

Denis Simard affirme que les relations entre la communauté et le gouvernement provincial ont progressé au fil du temps.

Le président de l’ ACF assure qu’il continue à faire valoir l’importance et les qualités de la communauté fransaskoise.

« Les Fransaskois et Fransaskoises, on est des citoyens à parts égales. On devrait aussi se retrouver dans d’autres dossiers. »