Bruno Marchand suspend son compte TikTok

On suspend notre compte, on va ne pas utiliser TikTok et ainsi va la vie , a indiqué le maire lundi en marge d'un point de presse sur les camps de jour à l'hôtel de ville.

Bruno Marchand emboîte ainsi le pas à de nombreux élus, fonctionnaires et personnalités publiques qui ont supprimé ou suspendu leur compte sur le réseau social chinois depuis une semaine.

L'application, qui est la propriété du géant ByteDance, soulève de nombreuses craintes en matière de protection de la vie privée et de sécurité nationale auprès d'experts.

La semaine dernière, le chef de l'opposition officielle à l'hôtel de ville de Québec Claude Villeneuve avait sommé le maire Marchand de supprimer son compte sans attendre.

Le compte TikTok du maire Bruno Marchand a plus d'un millier d'abonnés.