Des blessés graves lors d’une fête annoncée sur Snapchat qui a dégénéré

Une fête dans une maison de location de courte durée près de Winnipeg a fait plusieurs blessés et des milliers de dollars de dommages. Le rassemblement a dégénéré après avoir été promu sur le réseau social Snapchat.

La fête dans la municipalité de Rosser a été signalée à la Gendarmerie royale du Canada de Headingley, vers 23 h 30, le 24 février. Un appel faisait état de coups de feu et de blessés.

Des agents se sont immédiatement rendus sur place. Les agents savaient que la résidence en question était une maison de vacances offerte pour location sur le marché en ligne , selon un communiqué.

Lorsque les agents sont arrivés sur place, c’était le chaos. De nombreuses personnes fuyaient les lieux, à pied ou en voiture. Lorsqu’ils sont entrés dans la résidence, les agents ont observé un grand nombre de jeunes à l’intérieur et des contenants d’alcool vides éparpillés partout , poursuit la GRC .

Les policiers ont trouvé au moins trois blessés, dont deux blessés graves. Les agents ont dû évacuer la maison de trois étages et dégagé la route pour les ambulances. Un homme et une femme ont été transportés à l’hôpital, et la police a appris qu’un autre blessé s’y trouvait déjà.

Personne ne semble avoir été blessé par balle contrairement à ce qui avait originalement été signalé à la police. Aucune arme à feu n’a été trouvée , note le communiqué.

La GRC dit que la fête a été annoncée sur Snapchat et qu’elle rassemblait de nombreuses personnes qui ne se connaissaient pas, principalement des jeunes . De la drogue et de l’alcool ont été trouvés dans la maison.

Il s’agit de la deuxième grande fête de jeunes annoncée sur les médias sociaux dont la GRC est témoin au cours des derniers mois et la tendance est préoccupante , affirme le sergent d’état-major Jason Vrooman, chef de secteur pour les détachements de la GRC de Stonewall et de Headingley.

Des jeunes sont gravement blessés. Le danger que présentent ces types d’événements n’a rien de drôle. Le niveau de violence a grimpé rapidement. Je conseille aux personnes qui voient ces invitations de rester aussi loin que possible et d’aviser la police immédiatement.

En octobre 2022, la GRC est intervenue lors d’une autre fête qui a dégénéré en banlieue de Winnipeg. Huit personnes, principalement des mineurs, ont été arrêtées en lien avec cet événement.

À leur arrivée, les policiers avaient été entourés par 70 jeunes en état d’ébriété. Ils ont fait l’objet d’injures racistes et leurs véhicules ont été saccagés. Ils ont aussi mis fin à une agression sexuelle qui était sur le point de se produire et pour laquelle ils cherchent toujours des suspects.

Cette fête avait elle aussi été annoncée sur les réseaux sociaux.