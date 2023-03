Bourrasque, un premier mini-album pour la Gatinoise Claudie Létourneau

Originaire d’Aylmer, elle travaille sur ce projet depuis deux ans. Bourrasque compte quatre pièces composées lors de ses études à l’École nationale de la chanson, entre 2020 et 2021.

Je voulais faire un collage [de mes meilleures chansons] et montrer le plus possible de facettes différentes de mon identité artistique et musicale , souligne l’autrice-compositrice-interprète.

« Un premier EP, c’est un peu comme une carte de visite, un plongeon dans le vide. Tranquillement, je fais mes petits pas dans l’industrie et sur la scène émergente. » — Une citation de Claudie Létourneau, autrice-compositrice-interprète gatinoise

Lorsqu’elle compose sa musique, l’artiste puise ses influences dans le jazz – dont les sonorités sont bien présentes dans Sous mes cheveux tempête – et le rock progressif.

J’ai fait beaucoup de danse, alors les percussions sont vraiment importantes. Les progressions harmoniques peuvent être surprenantes, des fois. J’aime explorer avec beaucoup de layers en même temps , explique-t-elle.

Vents, tempêtes et amour

Dans Bourrasque, Claudie Létourneau aborde notamment les thèmes de l’amour et de la rupture.

Le titre de l’album, c’est une des dernières choses que j’ai trouvées et, avec du recul, je me suis dit : “Il y a quand même un champ lexical de vents et de tempêtes qui revient.” Mais c’est un peu une surprise, parce que c’est beaucoup des chansons d’amour et de peine d’amour , fait-elle valoir.

Summer love de novembre, entre autres, raconte l’histoire d’un amour qui n’a jamais vu le jour.

« [Dans] mon processus de création, je commence toujours par les textes avant la musique. J’ai besoin d’écrire, alors souvent, les textes qui sortent, ce sont des choses qui me shakent émotionnellement, [comme] les relations. » — Une citation de Claudie Létourneau, autrice-compositrice-interprète gatinoise

Après avoir participé aux Francos de Montréal et au concours Ma Première Place des Arts l’automne dernier, la Gatinoise espère continuer d’évoluer dans le milieu de la musique.

J’aimerais vivre de mon projet musical [et] être sur les projets d’autres artistes, comme choriste. J’aimerais toucher à plein d’aspects, mais je sais que c’est en musique que je veux faire ça , conclut-elle.

