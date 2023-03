Des femmes torontoises racontent leur passion pour la poterie

Elles s'appellent Loubna Lakhmiri, Queenie Xu et Valentina Guevara et Jessica Mae. Quatre artistes femmes issues de la diversité qui nourrissent une passion commune pour l’argile et la céramique. Elles confectionnent la poterie chez ClayArt situé dans le quartier Junction à Toronto.

C’est pour permettre à ces façonneuses de terre humide d'explorer leurs talents et de vivre pleinement leurs passions tout en subvenant à leurs besoins que cette entreprise familiale a été créée en 2018.

Au studio ClayArt, ce sont majoritairement des femmes âgées de 25 et 35 ans qui assistent aux cours de poterie. Photo : Gracieuseté Clayart

Dans le monde entier, les femmes font de la poterie depuis des siècles. Dans les studios ClayArt, ce sont majoritairement des femmes âgées de 25 et 35 ans qui assistent aux cours donnés par 15 femmes, dont Loubna Lakhmiri et Queenie Xu et Valentina Guevara.

Un environnement sain et collaboratif sans compétition, car toutes ces femmes se réalisent en se soutenant l’une l'autre dans leurs projets respectifs.

Découvrir une nouvelle passion pendant la pandémie

Loubna Lakhmiri, une instructrice principale au studio ClayArt, a fait ses premières expériences avec la glaise au Maroc alors qu’elle vient de perdre son emploi à cause de la pandémie. Cette passion est née pendant le confinement grâce à un petit tour de potier artisanal fabriqué par son père, confie l’artiste.

« Tu peux même parfois comparer des choses qui t'arrivent dans la vie avec la terre, car la terre pardonne beaucoup. Avec l’eau, on peut tout de suite réparer de petites erreurs dans la manipulation de l’argile. » — Une citation de Loubna Lakhmiri, instructrice principale au studio ClayArt

Pendant des mois, elle regardait des vidéos YouTube pour apprendre à manier le tour. Après avoir maîtrisé l’art de modeler l’argile, la jeune Marocaine commence à l’enseigner dans son atelier à Casablanca, au Maroc pendant deux ans. C’est en 2022 qu’elle s'installe au Canada et joint l’équipe des formatrices des studios ClayArt.

Loubna Lakhmiri, instructrice chez ClayArt, vante les qualités de la poterie en général. Photo : Gracieuseté Loubna Lakhmiri

Les cours de poterie au stuido ClayArt affichent souvent complet. Madame Lakhmiri constate que les cours d’artisanat ont la cote chez les jeunes femmes en 2023.

On veut retourner à ce qu’il y avait avant et à ce qui est organique pour travailler avec ses mains , souligne-t-elle. Laisser un peu de côté la mondialisation, le capitalisme, et la surproduction pour revenir à des choses un peu plus simples comme créer un objet à soi-même au lieu d’aller l’acheter chez Ikea.

C'est génial et très satisfaisant de travailler sur un tour. L’aspect hypnotisant des pièces qui tournent sur elles-mêmes a un effet addictif. Les gens reviennent et reviennent , ajoute Loubna Lakhmiri.

La céramique : un nouveau yoga?

Diplômée de la céramique au Collège Sheridan à Oakville en Ontario en 2018, Queenie Xu est originaire de la Chine. Depuis, elle prend plaisir à transmettre sa passion aux femmes, particulièrement aux mères de famille.

Queenie Xu, une passionnée du métier potier céramiste. Photo : Queenie Xu

La plus grande qualité des femmes est de s'occuper de leur famille et de leurs enfants , précise la céramiste. Mais je pense qu’elles ont aussi besoin de prendre soin d'elles-mêmes et de se découvrir. La poterie est un excellent moyen d'entrer en contact avec l'argile, de mieux comprendre son corps et son esprit à travers les pièces créées.

« J'ai la satisfaction de partager mes connaissances et de voir mes élèves réaliser leurs idées. Les oeuvres finies et la joie qu'elles procurent à mes élèves augmentent ma passion pour le métier et me rappelle pourquoi j'ai entrepris cette carrière. » — Une citation de Queenie Xu, artiste et instructrice au studio ClayArt.

Pour Queenie Xu, sculpter l'argile sur un tour de poterie est un moyen de s'exprimer et évacuer son stress. Elle en parle comme d’un besoin d'évasion chez les femmes.

Ce mouvement est presque une méditation ou faire du yoga. Vous devez comprendre votre corps et comprendre votre relation avec l'argile avec laquelle vous travaillez. Et ensuite, créer quelque chose à partir de ça. C'est un beau processus que j'apprécie.

Poterie et maternité

Pour la professeure originaire du Mexique, Valentina Guevara, être femme artiste et enceinte signifie porter attention au moment présent, aux pensées, aux émotions, aux sensations physiques et à l'environnement.

« Pour moi, c'est la connexion et la transformation entre l'argile et mon corps. Il y a peut-être aussi le lien entre la Terre-Mère et les femmes qui créent. » — Une citation de Valentina Guevara, diplômée en histoire de l'art et en arts plastiques à l'Université de Concordia et instructrice au studio ClayArt.

C’est pourquoi elle suggère aux futures mères d'investir dans un cours de poterie.

J'ai eu deux étudiantes enceintes à la dernière session et elles cherchaient toutes deux à faire quelque chose pour elles avant l'arrivée du bébé , raconte-t-elle. La poterie est une excellente activité de pleine conscience.

Valentina Guevara, professeure chez ClayArt, avait l'impression que le bruit de la roue servait de bruit blanc au bébé pendant les premiers mois de sa grossesse. Photo : Gracieuseté : Valentina Guevara

À preuve, Valentina Guevara a elle-même manié l’argile pendant sa grossesse.

J'avais l'impression que les premiers mois, le son de la roue a servi de bruit blanc pour le bébé.

Tourner l’argile au milieu de la girelle c'était assez difficile les derniers mois de la grossesse, avoue l’artiste. Mais les marchés de Noël approchaient et j’ai dû travailler sur le tour jusqu'à un mois avant la naissance de ma fille.

Art du tatouage ou la céramique d'art?

Lorsqu'elle n'est pas au studio ClayArt parmi les autres membres, Jessica Mae est taoueuse à Toronto.

« J'ai découvert que la poterie est l'une des choses qui m'aident vraiment à développer ma créativité et mon amour de l'art. » — Une citation de Jessica Mae, membre potière des studios ClayArt.

Elle explique cependant pourquoi elle préfère la poterie maintenant au métier de tatoueuse.

C’est la matière qui l’a séduite.

Même si j'adore tatouer la peau des gens, je trouve que parfois ça devient répétitif , déclare la jeune apprentie. Mais ce que j'aime avec la poterie, c'est qu'on a affaire à la terre. Je me sens plus connectée avec moi-même chaque fois que je viens au studio.

Des créations de Jessica Mae, membre des studios ClayArt. Photo : Jessica Mae

Mes œuvres ne sont pas toujours réussies , lance Jessica Mae. Mais, selon elle, c’est ce qui donne encore plus de sens et de la valeur à sa nouvelle passion.

Faire de la poterie vous apprend beaucoup de choses sur vous-même comme à lâcher prise et à ne pas vous attacher à vos pièces, car l’argile explose parfois , explique-t-elle. Les choses sont complètement hors de votre contrôle.

Quand Hollywood s’en mêle

Des stars partagent allègrement leurs créations sur Instagram.

Jessica Mae nomme d'ailleurs les célébrités comme Leonardo DiCaprio, Serena Williams et Isabel Marant parmi les passionnés de poterie.