Pénurie de logements : des étudiants espèrent recevoir de l’aide rapidement

Il faut améliorer et stabiliser l’offre de logement pour les étudiants en Nouvelle-Écosse, plaident leurs représentants.

Les besoins sont pressants, selon Claire Pontefract, étudiante à l’Université Dalhousie. Elle dit que le propriétaire de l'appartement qu'elle loue avec ses colocataires leur a dit que leur bail ne sera pas renouvelé, qu'il a refusé de fournir des explications et que le groupe a remarqué peu après un autre appartement à louer dans le même immeuble à un prix beaucoup plus élevé.

Claire Pontefract, étudiante à l’Université Dalhousie, affirme que les étudiants qui cherchent un logement à l’extérieur des campus ont besoin d’un meilleur appui en matière de logement. Photo : Radio-Canada / Robert Short

L’étudiante dit avoir passé des semaines à chercher un autre logement à prix abordable pour elle et ses colocataires et que ses études en ont souffert.

Notre priorité était de trouver un logement. Nous ne pouvions pas passer à autre chose avant de régler cela , souligne Claire Pontefract.

Une pénurie généralisée pour les étudiants

C’est un problème courant pour les dizaines de milliers d'étudiants universitaires et collégiaux en Nouvelle-Écosse, selon Lydia Houck, directrice de l’organisme Students Nova Scotia, qui rassemble plusieurs associations étudiantes du postsecondaire.

Les loyers augmentent tandis que les taux d'inoccupation demeurent très bas. Les étudiants ont de plus en plus de difficultés à trouver un logement. Les logements sont dans bien des cas hors de leur portée ou dans un état inférieur aux normes , déplore Lydia Houck.

Selon Lydia Houck, directrice de l’organisme Students Nova Scotia, la pénurie de logements pour étudiants ne fait que s'aggraver. Photo : Radio-Canada / David Laughlin

Mme Houck ajoute que des diplômés qui veulent demeurer dans la province connaissent aussi ce genre de difficultés.

Bientôt une stratégie provinciale

Students Nova Scotia demande depuis des années au gouvernement provincial d’adopter une stratégie quinquennale en matière de logement. Le gouvernement en prépare une à l'heure actuelle et Lydia Houck exprime de l'espoir à ce sujet.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Brian Wong, affirme que son gouvernement peut faire presque immédiatement certaines choses qui auront des effets et que d’autres choses pourraient prendre quelques années.

Brian Wong, ministre de l'Enseignement supérieur de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / David Laughlin

Brian Wong ajoute que son ministère consulte à ce sujet des universités, des organismes sans but lucratif et des investisseurs privés et que toutes les options sont étudiées.

La stratégie sera dévoilée au printemps, selon une porte-parole du ministère.

Des résidences étudiantes entièrement occupées

L’Université Saint Mary's signale que ses résidences pour étudiants sont entièrement occupées et qu’elle discute avec le gouvernement d’un possible partenariat pour en construire d’autres.

L'Université Saint Mary's discute avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse de la possibilité de construire d'autres logements pour ses étudiants (photo d'archives). Photo : CBC / Robert Short

L’Université Dalhousie indique que ses résidences desservent en priorité les étudiants en première année et qu’elle offre des ressources et de l’appui aux autres étudiants qui cherchent un logement à l’extérieur du campus.

L’Université King's College dit avoir tout récemment rénové ses résidences et qu’elle n’a aucun plan en ce moment pour en construire d’autres.

L’Université Mount Saint Vincent dit avoir quelques logements disponibles et qu’elle ne planifie aucune construction non plus.