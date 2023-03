Deux personnes accusées pour la mort d’un bébé de sept semaines à Ottawa en 2021

L'événement s'est produit le 27 octobre 2021, sur la rue privée Winthrop, dans l'ouest d'Ottawa.

Une femme et un homme d'Ottawa, tous deux âgés de 35 ans, ont été inculpés de défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence , selon ce qu'indique le SPO par voie de communiqué, lundi matin.

Le nourrisson était âgé de sept semaines.

Ces accusations découlent d’une enquête d’une durée de seize mois menée conjointement par l’Unité des homicides et celle des agressions sexuelles et de la violence faite aux enfants, et portant sur la mort tragique d’un des plus vulnérables membres de notre collectivité , précise la police.

Les accusés ont tous deux comparu devant les tribunaux samedi dernier. Ils ont été placés en détention préventive.