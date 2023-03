Un vêtement porté pendant une journée multiculturelle cause une controverse en N.-É.

L'école Park West organisait mercredi dernier une journée multiculturelle où on encourageait les élèves à porter des vêtements appartenant à leurs cultures.

Mais certains qui portaient le keffieh auraient été convoqués dans le bureau de la directrice qui leur aurait demandé de le retirer disant que ces foulards palestiniens représentaient des couleurs de guerre.

Dans un message publié sur le site web de l’école et adressé aux familles, la directrice de l’établissement, Benedette Anyanwu affirmait vendredi qu’il s'agissait d’un incident isolé .

J'ai entendu certains croire que l'incident avait entraîné une interdiction généralisée. Je vous assure qu'il n'y a pas d'interdiction de ce que les élèves choisissent de porter à l'école , est-il écrit.

Une écharpe traditionnelle

L’oncle d’un des élèves à qui on aurait demandé de retirer son keffieh affirme que son neveu, qui est en 7e année, ne se sent plus à l’aise à l’école Park West.

Dans un message envoyé à sa mère, l'élève exprime son incompréhension. Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec mon école? C'est la journée de la culture et je n'ai pas le droit de porter mon keffieh.

Lana Khammash, présidente de la société palestinienne du Canada Atlantique, dénonce l'incident qui se serait produit lors d'une journée multiculturelle. Photo : Radio-Canada

Lana Khammash, présidente de la société palestinienne du Canada Atlantique, explique que le keffieh est un foulard culturel. Il montre simplement notre identité. Il n'y a rien de mal à mettre notre écharpe traditionnelle et à aller à l'école lors d'une journée multiculturelle. Donc je trouve ça vraiment douloureux . Deux parents l’ont appelé pour lui rapporter cet incident, qu’elle décrit comme raciste.

Lana Khammash ajoute que la couleur noire du keffieh représente l’oppression des Palestiniens et la couleur blanche représente l’espoir de paix.

Les excuses de l'école

Dans son message, la directrice de l’établissement ne rentre pas dans les détails de l’incident, mais elle reconnaît cependant que la situation qui s’est déroulée cette semaine a causé du tort . Elle s’excuse pour la souffrance que cela a causé aux étudiants, aux familles et à la communauté.

Samedi, Steve Gallagher, directeur général régional par intérim du Centre régional d’éducation d’Halifax dont dépend l’école Park West, a envoyé un message aux familles et aux équipes éducatives rappelant qu’il n’y a pas d’interdiction généralisée du keffieh.

Il a expliqué que la question a été abordée avec les étudiants et leur famille en privé. Il a lui aussi présenté ses excuses pour le tort que la situation a causé à la communauté palestinienne et tous ceux qui ont été touchés .

Selon lui, l’incident démontre qu’il reste du travail à faire au sein de notre système pour instaurer la confiance et la tolérance . Les membres d'une équipe chargée de la diversité sont présents à l'école lundi pour travailler avec le personnel et les élèves.

Des manifestations à venir

Pour certains membres de la communauté, cet incident est inacceptable. La section d’Halifax de l’organisme Voix juives indépendantes Canada (VJI) condamne cet incident qui selon eux s’apparente à du racisme anti-palestinien.

C’est très important que les personnes d’ici soient des alliés des personnes qui ont besoin de voir leurs droits soutenus , affirme l'activiste et membre de VJI Judy Haiven.

Plusieurs manifestations à ce sujet sont prévues par des membres de la communauté dans les prochains jours, notamment devant le bureau de la ministre de l’Éducation, Becky Druhan.

Avec des informations de Kheira Morellon et de CBC