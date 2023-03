José Bautista se retrouvera parmi les immortels des Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto récompenseront l'un de leurs plus grands joueurs le 12 août prochain. L'ancien voltigeur José Bautista sera intronisé au Niveau d'Excellence du Centre Rogers lors d'une cérémonie d'avant-match.

Le Dominicain a fait sa renommée dans les Ligues majeures de baseball lors de ses dix saisons à Toronto de 2008 à 2017.

Un puissant cogneur, il a été nommé six fois au match des étoiles entre 2010 et 2015. Il a aussi remporté un Bâton d'argent à trois occasions, soit en 2010, 2011 et 2014.

Bautista a particulièrement marqué les esprits en frappant un circuit de trois points en septième manche du match no 5 de la série de division de l'Américaine en octobre 2015. Il avait alors lancé son bâton dans les airs en guise de célébration, un geste désormais connu comme The Bat Flip.

« José a conquis les cœurs et électrisé les partisans en faisant partie de l'équipe qui a permis à Toronto de prendre part aux éliminatoires pour la première fois en 22 ans. » — Une citation de Mark Shapiro, président des Jays (communiqué)

Ses exploits sur le terrain ont propulsé l'équipe vers la gloire, et il appartient sans aucun doute au Niveau d'Excellence des Blue Jays , a ajouté M. Shapiro dans un communiqué.

Cérémonie en août

Les Blue Jays honoreront Bautista lors d'une cérémonie avant leur match contre les Cubs de Chicago le 12 août. Les 15 000 premiers spectateurs à entrer au stade recevront d'ailleurs une figurine à tête dansante (bobble head) à son effigie.

Je suis profondément touché et excité de devenir membre du Niveau d'Excellence des Blue Jays et d'être reconnu parmi les grands noms qui ornent le Centre Rogers , a affirmé Bautista.

« Le Canada occupe une place spéciale dans mon cœur et sera toujours notre maison pour ma famille et moi, et nous avons hâte de célébrer cet honneur avec mes partisans bien-aimés des Blue Jays - les meilleurs fans du baseball! » — Une citation de Jose Bautista, ancien voltigeur des Jays

Bautista détient le record d'équipe chez les Blue Jays pour le plus grand nombre de circuits en une saison, avec 54. Il en a totalisé 288 en dix saisons avec l'équipe torontoise, ce qui lui confère le deuxième rang dans l'histoire de l'équipe, derrière Joe Carter.

Acquis des Pirates de Pittsburgh par Toronto en 2008, Bautista a aussi joué avec les Rays de Tampa Bay, les Royals de Kansas City, les Orioles de Baltimore, les Mets de New York, les Braves d'Atlanta et les Phillies de Philadelphie.

En tout, il a cogné 344 circuits, fait marquer 975 points et amassé 1496 coups sûrs.