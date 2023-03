Le directeur du SPVM bonifie le salaire d’embauche de tous ses nouveaux policiers

Depuis le 20 février, toutes nouvelles recrues à la police de Montréal accèdent immédiatement à la permanence pour y recevoir un salaire annuel de base 46 900 $.

En ajoutant les primes de la métropole (7,5 %) et de niveau de service 6 du SPVM (5 %) déjà prévues la convention collective en renégociations, le salaire réel d'un jeune policier est donc estimé à environ 52 000 $.

Auparavant, toutes les recrues étaient automatiquement embauchées avec le statut d'auxiliaire permanent au salaire annuel de base de 36 900 $ pour une période maximale de 24 mois.

Cette augmentation salariale a été confirmée par le directeur du SPVM lui-même, au cours d'une entrevue accordée à l'émission Isabelle Richer sur les ondes de RDI.

Là, on peut être compétitif. Cette décision est due à une pénurie de main-d'œuvre et aux nombreux postes vacants que l'on n'arrive pas à combler. Nous avons donc trouvé une solution avec la Ville et les ressources humaines pour éviter que nos jeunes policiers commencent avec un salaire de 36 900 $ par année , a commenté Fady Dagher, le chef de la police de Montréal.

Le directeur du SPVM, Fady Dagher, avait promis à ses futures recrues le 18 février dernier qu'il s'occuperait de leurs conditions de travail pour qu'ils viennent à Montréal, mais surtout qu'ils y restent toute leur carrière. Photo : Radio-Canada

À titre d'exemple, un policier fraîchement diplômé de l'École nationale de police du Québec pouvait toucher un salaire annuel de 48 636 $ s'il optait pour la Sûreté du Québec, dès son embauche.

Les 15 à 18 semaines de formation à l' ENPQ sont actuellement estimées à 10 000 $ pour un aspirant-policier qui cherche à obtenir un emploi à temps plein rapidement. C'est sans compter les frais de scolarité de son passage de trois ans en technique policière au Cégep.

Selon nos différentes informations, le Service de police de Montréal n'arrivait plus à attirer les meilleurs candidats en raison des conditions de travail en dessous du marché de l'emploi dans le secteur policier.

Pour le directeur Dagher, il affirme en être la preuve que faire carrière dans la métropole québécoise est l'endroit le plus stimulant pour un policier.

J'ai 32 ans de service comme policier et je reviens à Montréal pour un mandat de 7 ans. Lorsque j'aurai terminé, ça me fera presque 40 ans , a-t-il conclu.

En pleine ronde de négociations avec la Ville de Montréal, la Fraternité des policiers et policières de Montréal a brièvement commenté sur son compte Twitter, la décision du SPVM d'augmenter le salaire des recrues.