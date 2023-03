Pénurie de main-d’oeuvre : il manquerait 18 000 travailleurs immigrants en région

Aucune région ne serait épargnée par cette pénurie, mais elle toucherait davantage la Montérégie (déficit de 4845 travailleurs), les Laurentides (2840) et Lanaudière (2186). L'Estrie représente la région la moins touchée, avec un déficit prévisible de 261. Si rien ne change, il devrait manquer près de 90 000 travailleurs immigrants en 5 ans dans les régions.

La FCEI est parvenue à ces chiffres en se basant sur les estimations d'Emploi Québec qui évalue qu'un emploi vacant sur cinq doit être pourvu par un immigrant. On a ensuite regardé combien d'immigrants se rendent dans les régions administratives , explique le vice-président Québec pour la FCEI , François Vincent. Or, de 2015 à 2019, environ 75 % des nouveaux arrivants avaient décidé de demeurer dans la région de Montréal.

Il manquera 261 employés immigrants en Estrie d'ici la fin de l'année. Photo : Radio-Canada / DANIEL MAILLOUX

Cela amplifie encore plus la pénurie de main-d'oeuvre. Quand un poste sur cinq doit être pallié par l'immigration, et qu'il y a un déficit assez important dans la majorité des régions, cela veut dire que relever le défi de la pénurie de main-d'oeuvre est encore plus grand , soutient François Vincent.

Il rappelle également que les conséquences du manque d'employés sont lourdes pour les PME . Surplus de travail pour les employés, projets reportés, ventes refusées, pertes de contrats, le dynamisme économique de la région [est touché].

« On a évalué qu'il y eu des pertes économiques de 11 milliards de dollars pour l'année 2022. » — Une citation de François Vincent, vice-président Québec pour la FCEI

Québec doit agir, selon la FCEI

François Vincent affirme que ces données démontrent la nécessité de trouver des stratégies pour augmenter l'immigration régionale. On a clairement un besoin de l'augmenter de 18 000 par année. On a les chiffres pour les régions. Cela serait stratégique pour le gouvernement de se donner des objectifs chiffrés , soutient-il.

Il mentionne par ailleurs que la régionalisation de l'immigration est devenue une priorité auprès des dirigeants d'entreprise. C'est 80 % qui en font une priorité , martèle-t-il.

Pour répondre aux besoins de main-d'oeuvre des PME , Québec, argumente-t-il, doit augmenter les seuils d'immigration, diminuer les barrières qui nuisent à l'établissement des immigrants en région et s'assurer que ces derniers répondent aux besoins des entreprises.

« On parle de paperasse, de délais. C'est compliqué et long. Et aussi la disponibilité des logements. On demande à Québec de stimuler les politiques publiques pour la création de logements. » — Une citation de François Vincent, vice-président Québec pour la FCEI

Les besoins sont d'autant plus criants que la main-d'oeuvre actuelle est vieillissante : selon la FCEI , dans la plupart des régions, les travailleurs de 20 à 29 ans sont moindres que ceux de 55 à 64 ans.

