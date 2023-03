Une bordée de neige prolonge la relâche scolaire dans la Mitis et Rimouski

Environnement Canada a d’ailleurs émis un avis de tempête hivernale pour les secteurs de Rimouski et Mont-Joli. De 15 à 25 centimètres de neige devraient tomber d’ici la nuit prochaine. Ces averses sont accompagnées de forts vents et de poudrerie.

Les conditions météorologiques forcent également la suspension des cours au Cégep de Rimouski, de même qu’à l’Institut maritime du Québec. Des centres de la petite enfance (CPE) ont également choisi de fermer leurs portes pour éviter à leur personnel de prendre la route. C’est le cas du CPE Les Farfadets de la Pointe et du CPE L'Aurore boréale à Rimouski.

Les écoles des centres de services scolaires des Monts et Marées, du Fleuve et des Lacs ainsi que de Kamouraska-Rivière-du-Loup sont fermées pour la semaine de relâche.

La chaussée est enneigée sur l’ensemble du territoire, mais la visibilité demeure bonne en bordure du fleuve. La situation est toute autre dans l’arrière-pays de la Neigette. La visibilité est réduite sur la route 232 et nulle entre Lac-des-Aigles et Dégelis. Les déplacements sont également plus compliqués sur la route 132 entre Saint-Moïse et Mont-Joli.