Nouvelles mesures au CIUSSS MCQ : après les infirmières, les syndiqués de l’APTS?

Le syndicat qui représente, notamment, les travailleurs des centres jeunesse en Mauricie et au Centre-du-Québec craint que ses membres se retrouvent éventuellement dans une situation semblable à celle des infirmières.

On est très inquiets , confie la présidente de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la Santé et des Services sociaux en Mauricie-Centre-du-Québec (APTS MCQ), Véronique Neth.

Dans les secteurs d’activités de l’ APTS MCQ , les quarts de travail à combler sont nombreux. C’était le cas aussi pour les infirmières et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a décidé de les obliger à travailler une fin de semaine sur trois.

Un tel déplacement de personnel ne réglerait aucun problème, selon Mme Neth. Elle y entrevoit même de grands défis.

« On espère que l’employeur va nous écouter et prendre le temps de bien faire les choses. » — Une citation de Véronique Neth, présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la Santé et des Services sociaux en Mauricie-Centre-du-Québec

Elle mentionne que les 108 titres d’emplois que représente l' APTS MCQ sont souvent très spécialisés. Cette réorganisation pourrait avoir comme effet que ses membres se retrouvent à effectuer des tâches pour lesquelles elles n’ont pas été suffisamment formées. À la base, ce qui nous inquiète, c’est que ça va toucher le service à la population.

De son côté, le CIUSSS MCQ se veut rassurant. Ce n’est pas quelque chose d'évaluer présentement , rapporte Guillaume Cliche, agent d’information.

Des mégafusions à venir ?

Le CIUSSS MCQ confirme évaluer la possibilité de fusionner ou fermer certains centres d’activités. Il n’y a pas que les infirmières, mais aussi les travailleurs de l’ APTS MCQ qui subiraient les conséquences de cette réorganisation, selon la présidente du syndicat.

L’employeur au départ nous parlait de déplacements temporaires. Puis, finalement, on a mis la main sur des documents qui nous annoncent des fusions, des mégafusions , rapporte-t-elle.

La façon dont ç’a été annoncé, ç’a été très cavalier de la part de l’employeur. Les syndicats ont été mis au courant à la dernière minute , se désole Mme Neth.

D'après une entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin