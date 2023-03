Altria s’accorde une seconde chance dans le vapotage avec NJOY

Par cet investissement, Altria obtient la pleine propriété du portefeuille de produits de vapotage de NJOY, a déclaré lundi la société de Virginie, y compris son produit de vapotage en dosettes (ACE Pods).

Nous pensons que nous pouvons accélérer de manière responsable l'adoption de NJOY ACE par les fumeurs adultes américains d'une manière que NJOY ne pourrait pas faire en tant qu'entreprise indépendante , a déclaré Billy Gifford, PDG d'Altria.

Le fabricant d'articles de vapotage NJOY propose un éventail de cigarettes électroniques, dont des modèles à dosettes (pods). Photo : The Associated Press / Steve Helber

L'accord prévoit également le versement à NJOY de 500 millions de dollars supplémentaires en espèces, sous réserve de l'approbation réglementaire de certains produits par NJOY Holdings Inc, dont le siège est à Scottsdale, Arizona.

Fait à noter, NJOY est l'une des rares entreprises de vapotage dont certains produits ont obtenu l'autorisation des régulateurs fédéraux américains. Le Ace Pods de NJOY est actuellement le seul produit de vapotage à dosettes détenant une autorisation de mise en marché aux États-Unis de la Food and Drugs Administration.

Fin de l'aventure Juul

Cet investissement d’Altria dans NJOY survient quelques jours seulement après que la multinationale ait annoncé qu’elle échangeait sa participation minoritaire dans Juul Labs contre une licence pour une partie de la propriété intellectuelle de Juul sur le tabac chauffé.

Altria, qui avait investi 12,8 milliards de dollars dans Juul en 2018, a vu son investissement fondre comme glace au soleil au fil des années. Dernièrement, la valeur comptable de cet investissement n’oscillait plus qu’autour de 250 millions de dollars. Une perte majeure pour le cigarettier américain.

Juul fait face à d'importants défis et incertitudes réglementaires et juridiques, dont beaucoup pourraient exister pendant de nombreuses années , a expliqué Nilly Gifford.

Des cigarettes électroniques Juul. Photo : CBC / Robert Short

La compagnie d’articles de vapotage Juul a conclu en décembre dernier des règlements couvrant des milliers de poursuites judiciaires concernant ses cigarettes électroniques.

Juul était confronté à plus de 8000 poursuites en justice intentées par des particuliers et des familles d'utilisateurs de ses produits, des commissions scolaires, des administrations municipales et des communautés autochtones. Le règlement a permis de résoudre la plupart de ces affaires, qui avaient été regroupées devant un tribunal fédéral de Californie dans l'attente de plusieurs procès.

Les conditions financières du règlement n'ont pas été divulguées publiquement.

Étoile montante de l’industrie du vapotage, Juul s'est hissée au sommet du marché américain il y a plus de cinq ans grâce à la popularité de parfums tels que mangue, menthe et crème brûlée ajoutés à ses produits. Mais son essor a été alimenté par une forte utilisation de ses produits par les adolescents, dont certains sont devenus très dépendants aux dosettes à forte teneur en nicotine de Juul.

Les parents, les administrateurs scolaires et les politiciens ont largement accusé l'entreprise d'être responsable de l'augmentation du nombre de fumeurs mineurs, qui comprend maintenant des dizaines de marques de cigarettes électroniques aromatisées qui sont le choix préféré des adolescents.

Dans la tourmente des poursuites judiciaires et des sanctions gouvernementales, Juul a abandonné toute publicité aux États-Unis et a abandonné la plupart de ses saveurs en 2019.

L'intérêt d'Altria pour la propriété intellectuelle du tabac chauffé de Juul intervient quelques mois après avoir conclu un accord avec Japan Tobacco pour l'aider dans ses efforts visant à introduire une cigarette sans combustion sur le marché américain.

Altria a annoncé en octobre qu'elle lançait une nouvelle entreprise avec Japan Tobacco pour commercialiser les alternatives aux cigarettes développées par les deux sociétés pour les fumeurs américains.

Le premier effort du partenariat consistera à obtenir l'approbation réglementaire américaine pour la Ploom de Japan Tobacco, un petit appareil portatif qui chauffe le tabac sans le brûler.