Deux membres de Wiikwemkoong aident l’Ontario à remporter l’or au hockey

Faire partie d'Équipe Ontario de hockey aux Jeux d’hiver du Canada et y remporter la médaille d’or a été une expérience inoubliable pour Jack Nesbitt et Dustin Peltier, deux membres originaires de la Première Nation de Wiikwemkoong.

L'ailier gauche Jack Nesbitt, dont la mère est originaire de Wiikwemkoong, sur l'île Manitoulin, a trouvé un nouvel ami et mentor en Dustin Peltier, de la même Première Nation et membre du personnel d'entraîneurs d'Équipe Ontario.

Le match pour la médaille d'or contre la Saskatchewan a été âprement disputé. L'Ontario perdait 2-0 après la première période, mais a égalisé le score à la fin de la troisième période.

l'Équipe Ontario a finalement remporté l'or après un match enlevant. Photo : Avec la permission de Communications Équipe Ontario

Après presque 28 minutes de prolongation à trois contre trois, Équipe Ontario a marqué le but gagnant pour monter sur la plus haute marche du podium.

« Je n'ai jamais vu un match de hockey aussi excitant. » — Une citation de Dustin Peltier, membre du personnel d’entraîneurs d’Équipe Ontario

M. Peltier et Jack Nesbitt étaient nouveaux sur la scène d'Équipe Ontario.

Repéré grâce au Programme d'apprentis entraîneurs autochtones, un partenariat entre l'Association canadienne des entraîneurs et le Cercle sportif autochtone, M. Peltier est dépisteur pour les Wildcats de Moncton dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et a déjà été entraîneur de hockey mineur.

Son rôle au sein d'Équipe Ontario : entraîneur vidéo. Un rôle qui consiste à sélectionner et à présenter différentes perspectives des jeux aux entraîneurs-chefs sur le banc à l’aide de rediffusions vidéo.

Une opportunité extraordinaire

Jack Nesbitt raconte qu’il était au bord des larmes lorsqu'il a appris qu'il ferait partie de l'alignement de l'Ontario aux Jeux d'hiver du Canada.

Participer au match pour la médaille d'or a été ce que j’ai ressenti de plus incroyable de toute ma vie , s’est-il exclamé.

N’ayant jamais joué au niveau provincial, il a dû s'adapter à la fois à un rythme plus rapide et à son rôle d’ailier gauche, par opposition à celui de centre.

Jack Nesbitt a été particulièrement utilisé en désavantage numérique. Jack Nesbitt est le capitaine de l'équipe Lambton Junior Sting AAA U-16 à Sarnia, en Ontario, où il a grandi. Lors des jeux, il a été particulièrement utilisé en désavantage numérique. Photo : Avec la permission de Communications Équipe Ontario

M. Peltier et Jack Nesbitt ont tous les deux dit qu'ils étaient reconnaissants de se retrouver ensemble au sein de l'équipe ontarienne.

« On s’assurait que l’autre allait bien et on s’est soutenus mutuellement tout au long du processus. » — Une citation de Dustin Peltier, membre du personnel d’entraîneurs d’Équipe Ontario

L’année de repêchage arrive à grands pas pour Jack Nesbitt qui espère faire ses débuts dans la Ligue de hockey de l'Ontario ; travailler à nouveau avec M. Peltier lui plairait bien, s’est-il confié.

« J'espère bien faire partie d'une équipe avec lui ou jouer pour lui à l'avenir. » — Une citation de Jack Nesbitt

En fait, c'est M. Peltier qui a suggéré à Équipe Ontario d’aller voir Jack Nesbitt jouer lors d'un tournoi en septembre. Les gérants de l'équipe étaient prêts à le sélectionner dès ses premiers coups de patin, a déclaré M. Peltier.

Difficile de se faire remarquer

Les occasions d’avancement peuvent être difficile à trouver, selon M. Peltier, surtout en étant élevé dans une Première Nation rurale où l’accès au sport est plus difficile que dans les grands centres.

J'ai dû m'éloigner de chez moi, rester ouvert, me rendre aussi accessible que possible et être prêt à me mettre dans ces situations , a déclaré M. Peltier. Vous devez en quelque sorte vous créer des opportunités .

M. Peltier a profité des matchs pour réseauter avec des dépisteurs d'autres équipes juniors majeures. Il a dit que le processus de sélection des joueurs l’intéresse et qu'il aimerait éventuellement occuper un poste de direction dans les opérations de hockey.

M. Peltier est également directeur général de l'équipe de l'Ontario aux Championnats nationaux autochtones de hockey. Gagnante de la médaille d’or en 2022, son équipe devra défendre son titre à Winnipeg en mai prochain.

Avec les informations de Warren Schlote de CBC