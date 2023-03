Chasse à l’homme au sud d’Ottawa : la PPO devrait s’excuser, selon Ann Cavoukian

Le 10 février, la PPO avait déclenché une vaste opération dans la région du comté de Lanark et de Sharbot Lake. Une alerte téléphonique avait été envoyée pour signaler la présence de deux suspects armés en fuite. L'alerte invitait les résidents à rester chez eux, à verrouiller leurs portes et leurs fenêtres et à composer le 911 en cas de présence suspecte.

L'alerte d'urgence qui a été diffusée le 10 février dernier. Photo : Radio-Canada

La police avait également diffusé sur les pages de ses réseaux sociaux les noms, dates de naissance, photos et descriptions de deux hommes signalés comme étant armés près d'un aréna à Beckwith, en Ontario. Elle avait également communiqué ces détails aux médias et les avait affichés sur le site Web du système d’alerte d’urgence, En alerte.

Tout à coup, dans [l'esprit du public], ces deux personnes sont devenues coupables , analyse Ann Cavoukian, qui a rempli trois mandats en tant qu’ancienne commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario et qui est, aujourd’hui, directrice générale du Global Privacy and Security by Design Centre. Cela peut avoir des conséquences très dommageables pour des personnes innocentes .

Quelques heures plus tard seulement, la PPO avait demandé le retrait des informations concernant les deux individus et les avait elle-même retirés de ces réseaux sociaux sans fournir beaucoup d'explications. Plus tard dans l'après-midi, elle avait annoncé avoir arrêté un autre homme, plus tôt dans la journée, pour des accusations liées à un véhicule volé.

Quatre jours plus tard, la police a fourni un communiqué de presse comprenant peu de détails sur ce qui a conduit au déclenchement de l'alerte d'urgence et à sa rétractation ultérieure. Le communiqué indiquait que ces hommes ont tous deux des antécédents de violence et de multiples condamnations pénales et laissait entendre que si l'alerte n'était plus valide, les deux hommes faisaient toujours l'objet de mandats d'arrêt en cours.

Ann Cavoukian, ancienne commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario et actuelle directrice générale du Global Privacy and Security by Design Centre Photo : Radio-Canada / Andy Hincenbergs

Mais selon l'ancienne commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario, la police doit désormais assumer ses responsabilités.

Ça reste une erreur d'avoir publié leurs noms et leurs photos en association avec ce crime-là, auquel il s'avère qu'ils n'étaient pas liés. Je pense donc [que la police] aurait au moins dû le reconnaître , estime Mme Cavoukian.

Les deux hommes en question ont depuis été placés en détention à la suite de l'alerte d'urgence, a indiqué la police. CBC a contacté leur avocat pour un commentaire, mais n'avait pas obtenu de réponse au moment de la publication de ce texte.

Selon Mme Cavoukian, l’utilisation d’une alerte d’urgence aussi rapidement pourrait être liée aux critiques importantes qui avaient été formulées à l'encontre de la GRC en Nouvelle-Écosse lors de la Commission des pertes massives. La Commission avait examiné la réponse de la GRC au signalement d’un homme déguisé en gendarme qui a tué 22 personnes au cours d'un carnage qui a duré 13 heures à Portapique, en Nouvelle-Écosse, en avril 2020.

Lorsque vous désignez quelqu'un comme ayant commis un crime en particulier, vous devez le faire avec beaucoup de sérieux, en ayant des preuves qui démontrent que cette personne est bel et bien impliquée dans le crime en question, et non dans des crimes antérieurs qu'elle aurait pu commettre , juge-t-elle toutefois.

Confusion au sein de la PPO

Plusieurs semaines sont passées et la PPO offre aujourd’hui une image un peu plus claire de ce qui s'est passé ce vendredi-là, après l'arrestation d'un homme dans un véhicule volé.

Le porte-parole de la PPO , Bill Dickson, raconte que l'arrestation du troisième suspect a en fait permis d'obtenir des informations sur les deux individus que l'on croyait armés dans la région de Carleton Place .

« Je trouve toujours plus facile de s'excuser d'avoir tort. » — Une citation de Tim Trytten, spécialiste des alertes publiques

Nous ne savions pas où ils pouvaient aller, quels pouvaient être leurs plans , a déclaré M. Dickson au sujet des hommes qui ont été nommés.

À ce moment-là, un commandant en situation de crise - un officier de rang supérieur formé pour faire face à des situations comprenant des armes - sur le terrain aurait pris la décision de lancer une alerte d'urgence en consultation avec le centre des opérations provinciales de la PPO à Orillia, a expliqué M. Dickson.

Lorsque vous avez quelqu'un que vous croyez être en liberté, armé et potentiellement dangereux pour la sécurité publique, nous devons transmettre autant d'informations que possible au public , a-t-il jugé.

Le porte-parole de la Police provinciale de l'Ontario, Bill Dickson Photo : Radio-Canada / Stu Mills

Peu de temps après l'émission de l'alerte d’urgence, M. Dickson a déclaré que les agents ont découvert qu'ils avaient reçu de fausses informations.

Nous étions confus, nous aussi. Il y avait tellement d’éléments changeants.

M. Dickson n'a pas voulu présenter d'excuses aux deux hommes nommés.

Ils étaient tous deux recherchés [...] [pour des délits violents importants [qui n’étaient pas liés à l'incident du 10 février]. Ils avaient tous deux des antécédents criminels graves et nous voulions arrêter ces personnes , a-t-il dit.

Chaque minute est importante, selon un spécialiste des alertes publiques

Tim Trytten, ancien chef du programme d'alerte d'urgence de l'Alberta et spécialiste des communications et des alertes publiques, explique que, dans une pareille situation, la police doit faire face à un compromis difficile.

Les responsables peuvent attendre d'être absolument certains de l'identité d'un suspect - et donc être en retard - ou ils peuvent agir rapidement et se tromper. En fin de compte, chaque minute compte, a-t-il dit.

Je trouve qu'il est toujours plus facile de s'excuser d'avoir eu tort que de devoir dire à une famille : "Je suis désolé, nous savions, mais nous n'avons rien dit" , a commenté M. Trytten, qui a comparu devant la Commission des pertes massives, l'année dernière.

Selon lui, l'alerte n’a pas été émise de manière désinvolte, même s’il reconnaît qu’il y a toujours moyen d'améliorer le processus.

Le coût d'une erreur peut être potentiellement très élevé. Il faut donc toujours pécher par excès de prudence , a-t-il estimé. C'est gênant pour vous de recevoir une alerte, mais c'est bien pire si quelque chose de grave se produit.