Une entreprise de Gatineau crée sa garderie pour contrer la pénurie de main-d’œuvre

La garderie Les Amis de la Vallée devrait ouvrir ses portes en avril. Il s’agira d’une garderie subventionnée de 80 places.

Guylain Courville, le propriétaire de Vitrerie de la Vallée, a eu cette idée. Il souhaite favoriser les travailleurs du domaine de la construction, de même que les employés du parc industriel de Gatineau.

Face à la pénurie de main-d’œuvre, ce dernier a décidé de prendre le taureau par les cornes.

On avait de la difficulté dans les années 2017, 2018 et 2019 à trouver des gens. On me disait : "Je ne peux pas rentrer avant 7 h, je ne peux pas rentrer avant 7 h 30, il faut que je finisse à 3 h 30, que j'aille à la garderie avant 4 h" , raconte-t-il.

La garderie est avant tout un projet familial pour Guylain Courville (à droite). Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

La garderie Les Amis de la Vallée misera sur l'accommodement des parents en ouvrant, par exemple, plus tôt le matin.

Ça a vraiment été bien accueilli. On est vraiment surpris aussi du nombre de personnes qui ont demandé des places. [...] Je pense qu’on est rendu à près de 70 parents qui ont fait application, qui travaillent dans le parc [industriel]. Je ne pensais pas qu’il y avait autant d’entreprises dans le parc et d’employés qui vont pouvoir profiter de ça , lance M. Courville.

Christopher Légaré est l’un d’entre eux. Il était à la recherche d’une garderie pour son garçon de 14 mois. Pour l’instant, sa conjointe reste à la maison. Ayant entamé des démarches il y a plusieurs mois, c’est en revenant du travail, un soir, que ce dernier a aperçu les travaux de construction sur le site de la future garderie. En s’informant, il a appris que des places allaient être disponibles. Aussitôt, sa conjointe et lui se sont inscrits et attendent impatiemment l’ouverture.

C’est sûr que la garderie ici va changer bien des choses. C’est pratique pour nous aussi parce que c’est littéralement, comme je disais, deux portes à côté. [...] Avoir un salaire de moins, ça paraît toujours. Oui, avoir sa conjointe qui va retourner au travail, ça va aider, c’est clair , affirme-t-il.

Christopher Légaré, père de famille et travailleur du quartier industriel Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Un projet familial

Cet investissement de plus de 2,5 millions de dollars est d’abord un projet familial. C’est la fille de Guylain Courville, Daphné Courville, qui sera la directrice générale de la garderie.

C'est sûr que ça va faciliter le quotidien [des employés], d'être plus proche du travail, de déposer leur enfant à côté de leur travail , croit-elle.

Daphné Courville, directrice générale de la garderie éducative Les Amis de la Vallée Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Cette dernière pourra aussi compter sur l’aide de sa mère, alors que son frère travaillera à la vitrerie.

C’est quand même un beau défi. Je le fais surtout parce que, oui, au début, c’était pour les employés, mais ma fille a fait ses études en technique d’éducation à l’enfance, puis son bac en enseignement. Là, ça nous permet de tous travailler ensemble, toute la famille , explique Guylain Courville.

Les employés de la Vitrerie de la Vallée seront favorisés pour obtenir une place à la nouvelle garderie. Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Un problème criant pour les PME

Le vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), François Vincent, est bien au fait des enjeux qui découlent du manque de places en garderie. Selon des données recueillies par l’organisation, la pénurie occasionne de problèmes de ressources humaines dans 71 % des petites et moyennes entreprises (PME) québécoises.

C'est une démonstration de l'ampleur de la pénurie de main-d'œuvre, mais également de l'innovation que les entrepreneurs doivent démontrer pour justement tirer leur épingle du jeu face à la pénurie de main-d'œuvre , pense M. Vincent.

Avec les informations de Rosalie Sinclair