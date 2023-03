Des écoles fermées à l’Î.-P.-É. en raison de la neige

Les six écoles de la commission scolaire de langue française de l'Île-du-Prince-Édouard sont fermées tout la journée de lundi en raison des conditions météorologiques.

La reprise de l'école devra encore attendre. Après quinze jours de relâche, les élèves des six écoles de la CSLF bénéficient d'une journée de congé supplémentaire en raison de la météo.

Toutes les écoles publiques de langue anglaise de l'île resteront également porte close lundi. Le collège communautaire Holland retarde l'ouverture des différents campus à 9 h 30. Tout comme la plupart des bâtiments officiels.

De la poudrerie

Quelques centimètres de neige sont tombés cette nuit et cinq autres devraient tomber dans la journée. Des vents entre 40 et 60 km/h pourraient amener de la poudrerie et des mauvaises conditions de déplacements.

Sur toutes les routes de la province, la visibilité est réduite et les routes couvertes de neige. Des restrictions de circulation pourraient être appliquées sur le pont de la confédération qui a émis un avis de vents élevés. La prudence est de mise.