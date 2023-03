Les Jeux du Canada ont pris fin à l’Î.-P.-É, les équipes et participants sont comblés

Les Jeux d'hiver du Canada 2023, qui sont déroulés pendant deux semaines à l'Île-du-Prince-Édouard, ainsi qu’en partie au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, sont terminés. Les athlètes et équipes des Maritimes sont comblés.

La cérémonie de clôture a eu lieu dimanche soir dans le Centre Eastlink à Charlottetown. Les Jeux ont rassemblé quelque 3600 athlètes originaires des quatre coins du pays et environ 5000 bénévoles.

Le député fédéral de Charlottetown, Sean Casey, a assisté à la majorité des cérémonies de remise de médailles tout au long des Jeux. C’était une expérience touchante, particulièrement lorsqu'il a remis une médaille de bronze à un athlète de l’Île-du-Prince-Édouard, Arden Hopkin, qui s’est distingué au tir à l’arc.

Absolument un honneur d’avoir eu l’occasion de le faire. J’étais présent pour le féliciter et pour lui dire que tous les citoyens, tous les Insulaires de l’Île-du-Prince-Édouard, étaient tellement fiers de lui­. Pour moi, c’était un moment que je ne vais jamais oublier , affirme Sean Casey.

Le député libéral de Charlottetown, Sean Casey, dit que c'était un honneur pour lui d'avoir remis une médaille à un athlète de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada

Les athlètes des provinces de l’Atlantique ont gagné en tout 46 médailles :

Nouvelle-Écosse : 24

Nouveau-Brunswick : 16

Terre-Neuve-et-Labrador : 4

Île-du-Prince-Édouard : 2

Le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique occupent le sommet du tableau en ayant remporté respectivement 151, 108 et 103 médailles.

Une source de motivation pour les athlètes

Les athlètes rentrent chez eux avec un bagage de nouvelles expériences et plus de motivation pour évoluer dans leur sport.

La hockeyeuse québécoise Sienna D'Alessandro dit avoir passé un moment incroyable avec ses coéquipiers et ses entraîneurs.

Une autre hockeyeuse québécoise, Lori-Ève Gendron, a surmonté bien des défis sportifs. Notre plus grand défi, c’était de garder nos jambes tout le tournoi. C’est beaucoup de matchs en peu de jours. Ça fait qu’il faut garder le plus de jambes possible pour avoir de la vitesse , dit-elle.

Le fondeur néo-brunswickois Justin LeBlanc a assisté à d’autres compétitions que les siennes, notamment pour se changer les idées.

Pendant que tu compétitionnes, tu es vraiment dans ta bulle. Tu fais ce que tu as besoin de faire pour performer à ton meilleur. Donc, c’est bien de voir les autres sports , dit-il.

Le skieur néo-brunswickois Justin LeBlanc a profité de ses moments libres durant les Jeux pour assister à d'autres compétitions. Photo : Radio-Canada

C'était aussi pour lui un moyen d'encourager et de mieux connaître les athlètes des autres provinces.

Ça te donne beaucoup de motivation pour retourner après les Jeux pour t'entraîner pour le reste de ton expérience dans ton sport , ajoute Justin LeBlanc.

Deux prix pour la Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse a reçu dimanche deux distinctions importantes, soit le prix de l’équipe la plus complète en ce qui concerne l’esprit sportif et les résultats, et le prix de l’équipe qui s’est le plus amélioré.

C’est exceptionnel. Ces Jeux sont très spéciaux. Les membres de l’équipe de Nouvelle-Écosse travaillent fort. Nous sommes très fiers de nos athlètes, de nos entraîneurs. C’est très spécial , souligne la cheffe de mission de l’équipe de la Nouvelle-Écosse, Lori Lancaster.

L’équipe de la Nouvelle-Écosse a connu une expérience exceptionnelle aux Jeux d'hiver du Canada, explique sa cheffe de mission, Lori Lancaster. Photo : Radio-Canada

Les prochains Jeux du Canada auront lieu à Saint-Jean, à Terre-Neuve, durant l'été 2025.

D’après des reportages de Frédéric Cammarano et de Gabrielle Drumond