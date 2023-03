Sonia LeBel mise sur la réorganisation du travail des enseignantes et des infirmières

Mme LeBel, qui est aussi ministre responsable de l’Administration gouvernementale, participe à la négociation de conventions collectives d’environ 600 000 employés de l'État qui arrivent à échéance le 31 mars.

La ministre est en quête de la combinaison gagnante dans les secteurs prioritaires pour le gouvernement, soit l’éducation et la santé. On a une pénurie d’enseignantes qu’on ne pourra pas régler demain matin , a-t-elle dit dimanche lors de son passage à Tout le monde en parle.

« Si je veux des solutions pour la prochaine rentrée scolaire en septembre, je n’ai pas de temps à perdre pour commencer à trouver des solutions. » — Une citation de Sonia LeBel, présidente du Conseil du Trésor

Elle propose de réaffecter des intervenantes du service de garde, qui travaillent auprès des enfants durant les récréations, le matin, sur l’heure du midi et après l’école, pour qu’elles puissent offrir du soutien aux enseignantes durant les cours.

Cette proposition fait déjà l’objet d’un projet pilote dans 100 écoles au Québec et obtient un bon écho . La mesure devrait éventuellement être implantée à plus grande échelle.

Mme LeBel souhaite aussi trouver des solutions pour améliorer les conditions de travail dans les hôpitaux. L’été, dans le système de santé, c’est très difficile pour les infirmières , a-t-elle indiqué.

Dans la dernière offre patronale, le gouvernement dit avoir rejoint deux demandes des syndicats, soit l’abolition du temps supplémentaire obligatoire et éviter autant que possible le recours aux agences de placement.

En échange, le gouvernement leur demande de garantir des disponibilités lors de quarts difficiles à combler , comme la nuit ou les jours fériés.

Les forums de discussion

La ministre LeBel se défend d’avoir tenté de contourner le processus de négociation avec le secteur public en mettant sur pied des « forums de discussion ».

Elle avait invité les syndicats à ces forums pour accélérer les négociations .

L’idée de négocier en parallèle des tables habituelles avait déplu aux représentants syndicaux, qui ont refusé de s’y rendre.

La présidente du Conseil du Trésor a voulu clarifier certaines zones grises entourant les forums sur le plateau de Tout le monde en parle.

« Les forums, c’est des lieux de négociation. On est quand même assis avec le gouvernement, la présidente du Conseil du Trésor, le ministre de la Santé et le ministre de l’Éducation. Ce n’est pas en dehors des négociations, ça en fait partie. » — Une citation de Sonia LeBel, présidente du Conseil du Trésor

Les négociations dans le secteur public se font autour de 250 tables, dit la ministre. Seulement en santé et en éducation, 40 tables réunissent les représentants syndicaux et la partie patronale. On va atterrir à la même place. Il va y avoir une solution unique dans tous les cas de figure, donc, moi ce que je dis c’est pourquoi on ne peut pas s’asseoir ensemble , a-t-elle expliqué.