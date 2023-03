Le défi de petites communautés de l’Alberta de recruter des pharmaciens

Zicki Eludin, 72 ans, dirige la pharmacie Crescent IDA Drugs de Lac La Biche, une communauté de 2300 habitants située au nord-est d’Edmonton.

Depuis trois ans, il essaie de trouver un pharmacien pour le remplacer, mais affirme n’avoir reçu aucune candidature pour le poste.

Il est impossible de faire venir des pharmaciens à Lac La Biche , déplore-t-il.

« Avant, je publiais une offre d'emploi, et je recevais des dizaines de candidatures. Maintenant, je n'en reçois même pas une. » — Une citation de Zicki Eludin, pharmacien à Lac La Biche

Zicki Eludin dit qu'il aime son travail, mais qu'il veut passer plus de temps à voyager avec sa femme. Il a l'intention de transmettre son entreprise à son fils, qui exerce la même profession, mais croit que deux personnes sont nécessaires pour effectuer le travail, car les pharmaciens ont plus de responsabilités qu’en 1976, lorsqu’il a ouvert sa pharmacie.

Darren Erickson, pharmacien à Tofield, à une soixantaine de kilomètres au sud-est d’Edmonton, vit la même réalité.

Celui qui est aussi membre du conseil d'administration de l'Association des Pharmaciens de l’Alberta raconte avoir affiché qu’un poste était vacant dans sa pharmacie l'an dernier, et qu’il a dû attendre des mois avant de recevoir une seule candidature.

Les nouveaux diplômés ne semblent pas vouloir quitter la ville. On dirait que plus on s'éloigne des centres-villes, plus le problème est important , regrette-t-il.

Le secrétaire général du Collège des pharmaciens, Greg Eberhart, craint par ailleurs que la grande demande dans les petites collectivités exerce un stress excessif sur les pharmaciens qui travaillent dans les régions rurales, ce qui risque d'exacerber la pénurie.

Si nous n'avons pas de pharmaciens en bonne santé, nous n'aurons pas de communautés en bonne santé , a-t-il ajouté.

Élargir les programmes de formation médicale

En septembre, le gouvernement fédéral a annoncé que les médecins d'autres pays pourraient commencer à demander la résidence permanente en passant par le programme Entrée express. En novembre, le Canada a commencé à permettre aux assistants en pharmacie à présenter une demande par le même programme.

Selon Zicki Eludin, le Canada doit plutôt élargir ses programmes de formation médicale.

Nous [privons] les pays pauvres de leurs professionnels, qu'il s'agisse de médecins ou de pharmaciens , dit-il. Nous les éloignons de là où ils pourraient être plus nécessaires.

Le nombre de pharmaciens par habitant en Alberta est plus élevé que jamais, et le nombre de pharmacies a également augmenté, selon Greg Eberhart.

Mais avec la pénurie généralisée de soins de santé qui alimente la demande, le besoin de soins pharmaceutiques continue de dépasser l'offre.

C'est une situation très complexe à l'heure actuelle , a-t-il déclaré.

D'après les informations de Brendan Coulter