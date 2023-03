Autocollants LGBTQ+ dans des écoles catholiques : des parents en colère

La tension est telle que la police a été appelée pour faire face à des parents en colère qui ont interrompu une réunion du Conseil scolaire catholique de York, en lien avec des autocollants signalant un espace sûr pour les élèves LGBTQ+.

L’incident s'est déroulé mardi dernier, à Aurora, alors que les parents ont assisté à la réunion du conseil scolaire pour s'opposer à ces autocollants, utilisés par certains enseignants pour signaler leur ouverture aux enfants et adolescents LGBTQ+.

Lors de cette rencontre, Carlo Ravenna, l'un des parents, s'est exprimé au sujet des autocollants.

Ils ne devraient pas dire "espace sûr" . Ils devraient dire "zone de danger" , a-t-il lancé.

« Prêcher la confusion sous couvert d'inclusionet d'acceptation est vraiment dégoûtant. » — Une citation de Carlo Ravenna, parent d'élève

Les parents disent que les autocollants et tout autre message inclusif à l’égard de la communauté LGBTQ+ sont en contradiction avec leur foi catholique.

Les autocollants « espace sûr », créés par l’Association des enseignants catholiques anglophones de l'Ontario, ont été remis aux enseignants des écoles catholiques de la région de York en janvier. Une version de cet autocollant est à disposition des enseignants depuis 2013. Photo : Ontario English Catholic Teachers Association

Un autre parent, Sheree di Vittorio, a déclaré au conseil scolaire : les écoles catholiques ne devraient pas autoriser les élèves transgenres ou LGBT à y assister.

Il n'est certainement pas approprié d'inciter les enfants à s'ouvrir à ces idéologies. Il y a des raisons bibliques pour lesquelles l'homosexualité est considérée comme un péché, quoi que puisse penser le pape François , a-t-elle martelé.

L'exclusion d'élèves en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre constituerait une violation des exigences de la politique du ministère de l'Éducation en matière d'équité et d'éducation inclusive dans les écoles de l'Ontario, et des politiques de la Commission ontarienne des droits de la personne.

Après ces deux interventions, plusieurs parents dans l’école sont devenus agités, selon un communiqué du conseil scolaire.

Des cris tels que vous êtes tous pathétiques! ou restez loin de nos enfants! ont été entendus dans la vidéo de la réunion.

Finalement, les membres du conseil ont été forcés de suspendre la rencontre, la police régionale de York a été appelée et de nombreuses personnes ont décidé de partir d'elles-mêmes, selon la déclaration du conseil scolaire.

Distribution d'autocollants

La réaction des parents survient après la distribution d'autocollants en janvier, mais ils sont à la disposition des enseignants du conseil scolaire depuis des années, indique Mike Totten, qui représente la région de York au sein de l’Association des enseignants catholiques anglophones de l'Ontario.

Les autocollants ont été produits pour la première fois par notre organe électif provincial en 2013 , affirme-t-il.

Selon lui, beaucoup de ces autocollants avaient été perdus ou endommagés au cours des 10 dernières années, et les enseignants ont commencé à en réclamer d'autres il y a environ un an.

Le conseil scolaire et les parents n'ont pas été consultés pour cette livraison car Mike Totten estimait qu'il n’y avait rien de nouveau. Je remplaçais ce qu'ils avaient déjà , explique-t-il.

Le conseil scolaire souligne qu'il n'avait pas été informé de ces nouveaux autocollants, mais le Conseil scolaire catholique de York a permis aux enseignants de les afficher dans leur classe, en fonction de leurs convictions personnelles .

De la pédagogie et des politiques

Paulo de Buono, dont l'enfant fréquentait une école du Conseil scolaire catholique de York jusqu'à l'an dernier, est également enseignant au Conseil scolaire catholique de Toronto. Selon lui, la signalisation d'un espace sûr est un outil important pour les enseignants pour aider les élèves à se sentir en sécurité.

« [Les élèves] qui ont été marginalisés trop longtemps dans le système catholique ontarien doivent savoir que nous faisons un effort pour [leur garantir] des espaces sûrs. » — Une citation de Paulo de Buono, enseignant au Conseil scolaire catholique de Toronto

M. de Buono pense que le conseil scolaire devrait entamer des discussions ouvertes et honnêtes avec les parents sur les questions de genre et de sexualité afin de mieux les éduquer aux questions d'équité et d'inclusion.

De son côté, Kristyn Wong-Tam, porte-parole du NPD de l'Ontario pour les questions 2ELGBTQ+, affirme qu'il faut en faire davantage pour garantir la protection des élèves LGBTQ+ dans les écoles catholiques.

Il est absolument essentiel que le ministre de l'Éducation et tous ceux qui travaillent au ministère élaborent une politique uniforme dans tout l'Ontario , dit-elle.

Selon Mme Wong-Tam, il semble y avoir une différence de traitement entre les élèves des conseils scolaires catholiques et ceux des conseils scolaires publics de la province.

CBC Toronto a contacté le bureau du ministre provincial de l'Éducation pour obtenir des commentaires, mais n'a pas reçu de réponse.

Avec les informations de Tyler Cheese de CBC